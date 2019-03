Al Museo del Novecento la mostra dedicata a Marinella Pirelli, pioniera del cinema sperimentale

Apre nelle sale espositive del Museo del Novecento affacciate su Piazzetta Reale, la monografica dedicata a Marinella Pirelli (1925-2009).

“Luce Movimento. Il cinema sperimentale di Marinella Pirelli” – in programma fino al 25 agosto – segue idealmente sia la monografica del 2003 in Permanente che il progetto espositivo del 2004 sui lavori luminosi realizzato a Villa Panza, e conferma l’intenzione del Museo di proporre, accanto ai grandi maestri del XX secolo, figure attive e originali nel panorama artistico del Novecento ancora poco conosciute al grande pubblico.

L’esposizione mira a presentare un’acuta sperimentatrice del linguaggio visivo italiano, a rileggerne il lavoro in relazione al contesto nazionale e internazionale, a restituire l’idea di un Novecento interdisciplinare e intermediale.

Attiva nella scena artistica italiana a partire dal secondo Dopoguerra, Marinella Pirelli si distingue per un lavoro di indagine che ha portato a risultati pionieristici nel campo del cinema sperimentale.

Nonostante si dedichi alla pittura con esiti spesso felici, è nelle immagini in movimento che si concentra la portata innovativa del lavoro dell’artista. La tecnica della ripresa in pellicola e del montaggio è appresa all’inizio degli anni Cinquanta grazie all’impiego come disegnatrice di animazioni “a passo uno” e attraverso lo studio della storia e della tecnica cinematografica. È alla metà degli anni Sessanta che si colloca l’elezione, lucida e consapevole, della pellicola come proprio medium artistico, raccontata dalla Pirelli nelle proprie memorie: “io allora avevo sempre la cinepresa con me, proprio come un pittore ha l’album e la matita. In quegli anni prendevo appunti con la cinepresa e realizzai così il mio lavoro”.

Sono presentate in mostra le opere che la vedono impegnata nell’ambito del cinema sperimentale e nella progettazione di spazi di luce, prendendo in considerazione il periodo compreso tra il 1961, anno della prima pellicola d’animazione, al 1974, in cui Marinella realizza il suo ultimo lavoro, “Doppio autoritratto”, prima di rinchiudersi in un silenzio di quasi vent’anni.

Il percorso espositivo ricostruisce, il percorso dell’artista, mediante una lettura tematica e cronologica che rende conto dei nuclei fondamentali del suo lavoro legato alle immagini in movimento, analizzando allo stesso tempo il contesto storico in cui operò e le relazioni artistiche.

Marinella Pirelli nasce a Verona nel 1925 e si trasferisce a Belluno nel 1937. Qui compie gli studi classici e si forma come pittrice autodidatta nello studio del pittore Romano Conversano, dove conosce Beniamino Dal Fabbro, Tancredi, Rodolfo Sonego ed Emilio Vedova.

A Milano, tra il 1948 e il 1949 lavora come illustratrice, scenografa, costumista e attrice. Nel 1950 si trasferisce a Roma, dove frequenta Pietro Consagra, Giulio Turcato, Pietro Cascella, Salvatore Scarpitta e dove continuerà ad avere uno studio fino al 1975, frequentato da artisti come Luciano Fabro, Enrico Castellani, Mario Ceroli, Mario Merz, Jannis Kounellis, Piero Dorazio. Fra il 1960 e il 1974 si dedica ai lavori cinematografici sperimentali in 16 mm, con la progressiva tecnica legata alla luce e al movimento che porterà al “Film Ambiente” nel 1969, e ai cicli delle “Meteore” e dei “Pulsar” all’inizio degli anni Settanta. Nel 1973 Marinella si ritira progressivamente dalla scena artistica fino alla fine degli anni Novanta, quando l’attenzione critica sul suo lavoro si riaccende con la pubblicazione di una monografia-biografia a cura di Faminio Gualdoni.

INFO : museodelnovecento.org – 02 884 440 61

Orari: lunedì 14.30-19.30 – martedì, mercoledì, venerdì e domenica 9.30-19.30 – giovedì e sabato 9.30-22.30

Ingresso: intero 10 euro – ridotto 8 euro