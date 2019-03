Municipio 4 – Sgomberato Centro Accoglienza di via Sacile

Importante risultato della Commissione Speciale “Alessandrini e Centro di Accoglienza Temporanea” del Municipio 4 fortemente voluta da Forza Italia e affidata alla Presidente Rosa Pozzani (FI) che con impegno, determinazione e gratuitamente ha saputo ottenere questo risultato.

Da Lunedì 25 Marzo 2019 per circa un mese dovrebbero iniziare – come dichiarato dall’assessore Scavuzzo – le operazioni di smontaggio del Centro, di bonifica igienico-sanitaria dell’area e successiva messa in sicurezza per prevenire nuove occupazioni abusive.

Anche la Palazzina di So.Ge.Mi ex foresteria attualmente occupata abusivamente da oltre un centinaio di persone non identificate, dovrebbe essere a breve sgomberata e restituita a So.Ge.Mi per la successiva demolizione per la realizzazione del Nuovo Ortomercato.

Il successo del lavoro della Commissione, che ha coinvolto tutti i partiti della maggioranza che governa il Municipio 4, è tanto più evidente se si pensa alle iniziali intenzioni dell’Assessore della Giunta Sala, Majorino di ampliare ancora di più il Centro di Accoglienza.

Ora l’area tornerà libera da un Centro che costava ai contribuenti ben 700mila € all’anno ed era ridotta ad un ghetto da cui la cittadinanza si teneva ben lontana.

“Ringrazio i dirigenti di Forza Italia, tutti i colleghi consiglieri della Commissione e in particolare quelli del gruppo Forza Italia del Municipio 4 ( Di Matteo, Schiaffino, Celestino, Strano, Tomellini, Milici, Carattoni, Silva, Schianni) per avermi sostenuta.

Rosa Pozzani