“Profumi & Balocchi – Beauty revolution” la 2° edizione dell’evento dedicato allo shopping solidale

MISSIONE SOGNI ONLUS

PRESENTA LA 2° EDIZIONE DI

PROFUMI & BALOCCHI – BEAUTY REVOLUTION

L’EVENTO DEDICATO ALLO SHOPPING SOLIDALE CON LA PARTECIPAZIONE DI NUMEROSI PRESTIGIOSI MARCHI DI PROFUMERIA E GIOCATTOLI

UNA KERMESSE DI 3 GIORNI

DA VENERDÌ 15 A DOMENICA 17 MARZO 2019

PER SOSTENERE E FINANZIARE

GLI ORTI TERAPEUTICI

GIA’ PRESENTI NEI REPARTI PEDIATRICI

DI SEI STRUTTURE OSPEDALIERE DI MILANO

Un evento aperto a tutti

in una location esclusiva:

La Posteria – Via Giuseppe Sacchi – nel cuore di Brera

Missione Sogni, la Onlus presieduta da Antonella Camerana, dal 2003 si occupa di realizzare, a scopo terapeutico, gli Orti dei Sogni,destinati ai bambini ricoverati nelle pediatrie dei principali ospedali milanesi. Ad oggi sono sei le strutture di Milano presso le quali è attivo il progetto e sono: Ospedale Luigi Sacco, Clinica Pediatrica De Marchi, Fondazione IRCCS – Istituto Nazionale dei Tumori, Spazio Vita Niguarda, Casa Archè- Fondazione Archè, Ospedale Fatebenefratelli – Casa Pediatrica.

Per finanziare gli Orti dei Sogni,Missione Sogni Onlusha ideato Profumi & Balocchi, un evento giocoso, e soprattutto profumato, che quest’anno è alla sua seconda edizione,che si svolgerà nell’esclusiva cornice de La Posteria,in via Giuseppe Sacchi, nel cuore milanese di Brera.

Nel Marzo 2018 è stata sperimentata la prima edizione di Profumi & Balocchi, format originale dedicato al tema del benessere e della bellezza, intesi come equilibrio tra corpo ed anima, aspetto sottolineato dall’ approccio solidale.

Il tema di quest’anno sarà Beauty Revolution: un evento all’insegna della libertà dal conformismo e dal rigore degli anni ’70. La manifestazione sarà dunque caratterizzata da fiori, colori e musica!

Per tre giorni, da venerdì 15 a domenica 17 Marzo 2019, mamme e papà potranno trascorrere un weekend diverso, prendendosi cura di sè, scoprendo prodotti di profumeria e trattamenti per la cura del corpo, mentre i bambini potranno divertirsi con animatori esperti nei laboratori interattivi a loro dedicati.

Il tutto facendo del bene grazie alla generosità delle principali aziende di alta profumeria, cosmesi e giochi per l’infanzia che metteranno a disposizione prodotti di bellezza e giocattoli di cui i partecipanti potranno beneficiare a condizioni speciali ed esclusive.

Il ricavato dell’edizione 2019 dell’evento sarà interamente destinato a sostenere le attività didattiche ed educative nei 6 Orti realizzati da Missione Sogni.

Nella scorsa edizione sono state più di 50 le aziende che hanno partecipato, confermando la loro adesione anche quest’anno. Tante anche quelle nuove. I nomi presenti quest’anno: Armani Beauty, Sisley Paris, Shiseido, Weleda, Bulgari, Clinique, Elizabeth Arden, Culti Milano, Ferragamo Parfums, Sara Hilow con Moroccan Oil, Collistar, Lancôme, Yves Saint Laurent Beauté, Laboratoires Filorga Paris, Laboratoire SVR Laboratoire Dermatologique, La Mer, LR Wonder, Dior Parfums, Guerlain, Cartier, Pérfume By Calé, Lierac, Tuttotondo, Estetista Cinica con Veralab, , Korff, Proraso, Schultz, Adorn, Marvis, Mareb, Babyliss Pro, Keramine H, Salba Italian Beauty, Cielo Alto, Solidea, Missoni, Tommy Hilfiger, T’A Milano, Pellini Milano, Thélios, Chiara BCN Handmade Jewels, Borbonese, Cappa e Spade Borse, Rubinia Gioielli, Ottobono Caffè, Spin Master Italia, Italian Style Factory, Baldan Group, Chris Cerf.

Profumi&Balocchi avrà luogo presso La Posteria, una delle location più esclusive della città. Situata in via Giuseppe Sacchi, nel cuore pulsante di Brera, è ricavato dalle mura di ex spazi doganali risalenti ai primi del Novecento, all’interno di un palazzo d’epoca ed è composto da un grande salone open space su cui si affacciano due balconate rialzate e da un imponente lucernario che conferisce grande suggestione, creando un ambiente di grande effetto.

È previsto un allestimento speciale: in linea con il tema Beauty Revolution, lo spazio avrà uno stile floreale e colorato, ispirato agli anni ‘70, con immagini, musica e colori che hanno caratterizzato quel periodo così particolare.

All’interno dello spazio saranno previsti anche:

1 Corner barberia Proraso con poltrona e barbiere di Italian Style Factory

1 Corner make up a cura di Armani Beauty

1 Corner coiffeur a cura di Sara Hilow Hair

1 Corner Culti con un esperto dedicato a far conoscere le raffinate profumazioni per l’ambiente.

E anche aree di relax, dove sarà possibile assaporare tisane e caffè, e degustare la cioccolata di T’A Milano.

Per i bambini è prevista, invece, un’area Balocchi, un grande angolo dedicato ai più piccoli, dove potranno giocare e divertirsi.

Main Sponsor dell’evento CityLife, progetto di riqualificazione dello storico polo urbano della Fiera di Milano. Con 366.000 mq di superficie complessiva è una delle aree di intervento urbanistico più grandi d’Europa. A seguito di un concorso internazionale, CityLife si è aggiudicata l’area con un progetto firmato da architetti di calibro internazionale Zaha Hadid, Arata Isozaki e Daniel Libeskind.

Sostenibilità, qualità della vita e servizi sono gli elementi che contraddistinguono CityLife, un mix articolato e bilanciato di funzioni pubbliche e private, fra residenze, uffici, negozi, aree verdi e pedonali per il tempo libero.

La Posteria

Via Giuseppe Sacchi 5/7 – Milano

Ingresso gratuito

Venerdì 15 marzo: dalle ore 16.00 alle ore 19.30

Sabato 16 e Domenica 17: dalle ore 10.30 alle ore 19.30

Per informazioni al pubblico:

Missione Sogni Onlus

tel. 02 836 1109

www.missionesogni.org