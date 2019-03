Dopo aver portato un po’ di luce, grazie alle mostre con cadenza mensile, adesso porta colori e profumi. L’associazione Persone Città e Territori lancia l’iniziativa Fiori in Città, con l’intento di contribuire, con l’essenziale collaborazione dei cittadini, ad abbellire le nostre vie, quartieri e città. Addobbare, anche con un solo fiore, un balcone, una finestra, una vetrina di un negozio e, perché no?, un’auto rende belle e profumate le nostre città. L’iniziativa è volta a sollecitare una maggiore attenzione sia al bello delle città sia a coinvolgere le persone a prendersi cura dei beni comuni che, proprio per questo, sono di tutti. L’iniziativa Città in Fiore invita a inviare una fotografia dei fiori e le più belle saranno messe in mostra presso lo spazio ONOFF di via Padova a Milano, un laboratorio culturale e artistico che ha già visto l’esibizione delle opere di numerosi artisti come Adriano Pasquali e Renè Pascal, Patrizio Nesi, Samuele Pellecchia, Mirek Antoniewicz, la performance di @tab_ularasa con Beppe Sordi, le letture di Maurizio Cristoforo Pini. Le fotografie possono essere inviate a onoff.padova94@gmail.com.

Bruno M. Caterina