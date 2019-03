Mercatini di viale Puglie: illeciti e degrado, continua l’esasperazione dei residenti

Il delirio continua!! I bellissimi, si fa per dire, mercatini di viale Puglie continuano le loro attività! Non sempre lecite.. anzi! All’interno continuano le vendite, pertanto anche gli acquisti di merce rubata.. dai cellulari ai televisori, dai frigoriferi alle lavatrici, e non manca di certo cibo rubato ai supermercati, dal formaggio grana al salmone, al caffè!! Certo ci sono anche persone oneste che vendono, abiti, usati o anche nuovi, mobili, oggettistica ma anche utensili ecc. All’esterno il delirio è sotto gli occhi di tutti! Macchine parcheggiate ovunque, su passi carrai, marciapiedi, spazi invalidi. Ci sono addirittura persone invalide che la domenica non possono spostare l’auto dal loro spazio riservato per non trovarlo poi occupato da auto o furgoni dei mercati o clienti degli stessi! Prigionieri in casa! Non parliamo della sporcizia che lasciano ovunque.. dall’interno dei mercati all’esterno, tutto intorno! L’Amsa ha un bel da fare… A proposito chi la paga?! Dopo le recenti dichiarazioni del vicesindaco Scavuzzo vogliamo finalmente fatti!! Basta parole!! Dalle parole ai fatti.. e intanto la gente continua a subire tutto questo delirio!! Basta mercatini di viale Puglie!! Vogliamo il parco!!

Rosa Pozzani (FI) Vicepresidente Consiglio di Municipio 4