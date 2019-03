Via Medici del Vascello: ennesima occupazione, interi immobili regno di degrado e malaffare

Via Medici del Vascello civico 40 #municipio4 con l’ultima occupazione avvenuta in questi giorni alla ex Xerox, un quartiere intero di Milano è in completa occupazione. Poco importa a criminali ed abusivi se a pochi passi è in costruzione il nuovo quartiere Abitare Merazzate (presentato da Beppe Sala), loro hanno preso questo immenso immobile vi abitano e lo utilizzano. Facilitati dagli enormi spazi coperti, questo luogo è ideale per sventrare videopoker /gettoniere e casseforti senza esserne infastiditi. Dentro il palazzo poi oltre ad attrezzi per lo scasso e diversa merce di provenienza furtiva stivata e pronta a essere rivenduta nei vari mercati della zona (San Donato e p.za Cuoco) è in corso lo sventramento delle strutture per recuperare rame ed altro materiale rivendibile.Inquietante poi trovarvi scritte e quadri islamici con sotto decine di immagini sacre cristiane …