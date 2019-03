Municipio 3: un intervento devastante del Comune sulla viabilità fa impazzire il traffico

Un intervento devastante per la viabilità quello che ha interessato l’incrocio tra via Trentacoste, via Cima e via San Faustino.

La scelta del Comune di Milano di realizzare la piccola rotonda prima del sottopasso Ferroviario dell’Ortica più il cambio del senso di Marcia di Via Cima e la chiusura con i new jersey di via Casasco hanno creato un imbottigliamento del traffico senza precedenti.

Le foto che abbiamo scattato oggi alle ore 15:00, testimoniano le lunghe code che si vengono a formare anche in un orario lontano da quelli di punta.

Pare proprio che l’ufficio tecnico per la mobilità del Comune di Milano non brilli per competenza e sembra proprio che l’Assessore Granelli, al quale viene riconosciuta la capacità di trasformare qualsiasi proposito in disservizio, sia un Re Mida al contrario.

Gli ingorghi creati nel quartiere (vedi anche sottopasso Rimembranze\Bassini) e in tutta Milano, hanno causato l’esponenziale aumento dell’inquinamento che ora cercano di contenere con l’invenzione di questa enorme e discriminatoria Area B.

Lambrate informata