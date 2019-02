M4: i residenti segnalano, Granelli non risponde

La riunione/sopralluogo di oggi della commissione consiliare sui cantieri M4 si è svolto in un cortile per sfuggire alla polvere e al rumore che da 3 anni caratterizzano Via San Vittore, Via De Amicis e Piazza Vetra.

Alla presenza delle commissioni mobilità e società partecipate, di Orietta Colacicco portavoce dei comitati M4 e dei rappresentanti di Via San Vittore, Via De Amicis e Piazza Vetra si è svolto prima un confronto coi tecnici e poi un sopralluogo lungo tutti i cantieri. Il quadro è sempre molto critico.

In San Vittore nonostante i cantieri siano aperti da 3 anni e mezzo gli esercenti devono fare i conti con gli strettissimi passaggi pedonali e la separazione totale dei 2 marciapiedi che hanno determinato un calo fra il 35% e il 50% degli incassi, assolutamente non coperti da finanziamenti comunali che purtroppo rimborsano solo gli investimenti. Non sono state installate le telecamere e le luci richieste.

I passaggi pedonali di De Amicis e Piazza Vetra non sono illuminati e sono pieni di rifiuti. Infine la concentrazione di mezzi industriali in Piazza Vetra, che dalle 6 del mattino a sera rimangono accesi, determina aria irrespirabile. Incomplete infine le cesate per pubblicizzare i negozi e comunque completamente imbrattate. La commissione ha chiesto la modifica dei bandi e la presentazione del nuovo Crono programma ai residenti.