De Corato: Milano capitale dello spaccio online

L’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale della Regione Lombardia, Riccardo De Corato, ha espresso soddisfazione per l’arresto, ad opera dei Carabinieri, di un quarantaquattrenne a Cinisello Balsamo (MI) per importazione dal Canada di un potente analgesico oppioide sintetico, sostanza molto più potente di morfina ed eroina.”Da tempo Milano – ha dichiarato l’assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato – detiene il primato negativo di capitale europea di spaccio online. Le Forze dell’ordine intervengono quotidianamente per tamponare questo fenomeno”. “I recenti arresti in provincia di Varese – ha aggiunto l’assessore – di una banda criminale dedita allo spaccio, composta principalmente da marocchini, dimostrano che in tutta la regione la situazione è molto difficile. Secondo i dati Istat nel 2016, in Lombardia il 55.05% dei denunciati per droga è straniero. Tra il 2008 e il 2018 nella nostra regione sono stati scoperti 38 boschi della droga gestiti dalla criminalità nordafricana”.”Si passerà nel giro di breve tempo – ha concludo De Corato – dalla vendita di droga nei boschi alla vendita online. E’ molto più agevole acquistarla su internet e farsela consegnare a domicilio. Un dato su tutto emerge in particolare a Milano ed in Lombardia: vendita e consumo di droga hanno proporzioni enormi”.

