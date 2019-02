Lucio Fontana. Le due Pietà per il Duomo di Milano

MUSEO DIOCESANO CARLO MARIA MARTINI – DAL 27 FEBBRAIO AL 5 MAGGIO – LUCIO FONTANA – LE DUE PIETÀ PER IL DUOMO.

Dal 27 febbraio al 5 maggio, il Museo Diocesano Carlo Maria Martini propone un confronto tra le due versioni della predella della monumentale pala della Vergine Assunta realizzata per il Duomo.

Un’occasione unica per ammirare due opere e riflettere sul percorso creativo sacro dell’artista italo-argentino. L’esposizione è allestita all’interno della Sala Fontana del Museo Diocesano che accoglie alcuni bozzetti in gesso per il concorso della quinta porta della cattedrale del 1950 e la “Via Crucis bianca” in ceramica del 1955.

La Deposizione di Cristo, bozzetto della predella della Pala dell’Assunta, presentata da Lucio Fontana alla Veneranda Fabbrica del Duomo nel 1954, è un modello in gesso, esposto solo recentemente al pubblico in quanto giacente presso il Cantiere Marmisti della Veneranda Fabbrica, noto fino ad oggi soltanto grazie a riproduzioni fotografiche d’archivio. La scena vede la Vergine inginocchiata sorreggere il corpo del Cristo morto semisdraiato di spalle con la testa completamente riversa all’indietro.

Restaurato con il contributo della Borsa Italiana, il bozzetto è stato esposto per la prima volta durante la giornata di studi dello scorso 15 gennaio, in occasione della mostra L’arte novissima. Lucio Fontana per il Duomo di Milano 1936-1956 appena conclusasi e, al termine dell’esposizione, farà ritorno al Museo del Duomo.

Per l’accentuato linguaggio espressionistico, questa prima versione della predella venne probabilmente scartata dalla committenza. Fontana ne realizzò una seconda, sempre in gesso, che trovò il consenso della commissione, e che divenne la predella del modello in gesso della pala, dal 2000 in collezione del Museo Diocesano.

Il bozzetto al vero della Pala della Vergine Assunta venne creato da Fontana nel 1954-1955, a seguito del concorso bandito nel novembre 1950 dalla Veneranda Fabbrica in concomitanza con la proclamazione del dogma dell’Assunzione di Maria da parte del Papa Pio XII. L’opera rappresenta una Vergine Assunta di dimensioni monumentali, ai piedi della quale è collocata una predella di dimensioni più ridotte raffigurante la Pietà. Dopo la presentazione di piccoli bozzetti in scala, alcuni dei quali dispersi, la Veneranda Fabbrica chiese a Fontana un modello in gesso in scala reale, che sarebbe dovuto essere tradotto in marmo di Candoglia e destinato all’altare di Sant’Agata in cattedrale.

L’opera non venne mai portata a termine e il progetto rimase incompiuto. Nel 1972 venne realizzata una fusione postuma in bronzo, temporaneamente collocata sull’altare di Sant’Agata nel Duomo di Milano.

Orari: da martedì a domenica dalle 10 alle 18. Chiuso lunedì (eccetto festivi)

Biglietto Museo Diocesano Carlo Maria Martini

Intero: € 8,00; Ridotto e gruppi: € 6,00; Scuole e oratori: € 4,00

Biglietti cumulativi (Museo Diocesano, Museo della Basilica di Sant’Eustorgio, Cappella Portinari, Cimitero paleocristiano)

Intero: € 10,00; Ridotto e gruppi: € 8,00; Scuole e oratori: € 6,00

Convenzione con la Veneranda Fabbrica del Duomo

Ingresso: €6,00, presentando uno dei biglietti ‘Grande Museo del Duomo’ – ‘Duomo Pass’ – ‘Culture Pass’; reciprocamente, ai possessori del biglietto Museo Diocesano, riduzione per l’acquisto di un biglietto intero Duomo Pass Lift o Stairs (10%); Fast-Track Pass (20%)*; Culture Pass (€ 4,00) o solo Museo (€ 1,00) per la visita al Complesso Monumentale del Duomo di Milano.

Informazioni: tel. 02.89420019; info.biglietteria@museodiocesano.it