Helisir press day: raffinata presentazione

Grande successo per la “due giorni” di press day di Helisir, azienda cosmetica della Confederazione Helvetica che il 22 e 23 u.s., a Milano in piena Fashion Week e nel cuore del quadrilatero della moda, si è presentata al mondo della stampa. Numerose le presenze e gli ospiti che hanno potuto testare personalmente la prima linea composta dalla Luxe Cream e dal Lift Serum. Sono stati inoltre presentati in anteprima assoluta i due nuovi prodotti targati Helisir e che verranno lanciati in occasione del Cosmoprof di Bologna: la maschera facciale ed il contorno occhi.

Un ringraziamento particolare va ai partner dell’evento: Martina Diaspro, M.U.A. professionista che ha curato la make up experience, molto gradita dal pubblico femminile che ci ha onorato, con fascino ed eleganza, della sua presenza; l’azienda piemontese di Monforte d’Alba, L’Antica Dispensa, di Alberto Ribezzo e Nadia Porta, che ha curato un servizio catering di alto livello con prodotti della tradizione piemontese accompagnando al buon cibo i raffinati vini Couvage metodo classico, molto graditi dagli ospiti e la DJ internazionale Irina Kant che ha curato l’intrattenimento musicale.

La kermesse, durata 48 ore, è stata visitata e apprezzata da numerosi professionisti della carta stampata, dai blogger e dalle influencer; ottimo il flusso dei visitatori e di personaggi dello spettacolo tra cui è spiccata la bellezza della ex velina russa, del noto programma “Striscia la Notizia”, Vera Atyushkina.

Inoltre, davvero notevole, è stata la presenza di numerose modelle ed finaliste di blasonati concorsi di bellezza: Alexia Brancato, Valentina Gullo, Marica Pasculli, Ieva Ziemele e Laima Janeseviciute, nonché il nutrito staff di fotografi composto da Eugenio Barbaresco, Luca Milino, Miky Scattaglia e Oliver Buzz.

Helisir, soddisfatta del successo ottenuto a Milano, salut ala città meneghina e da appuntamento al pubblico al Cosmoprof di Bologna dove aspetterà i suoi graditi ospiti al Padiglione 30, Stand A/61, dal 15 al 18 Marzo.