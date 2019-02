Festa della donna 2019: prevenzione e consulti gratuiti in Auxologico

Fare prevenzione è la prima strategia per stare in salute: per questo Auxologico festeggia la Festa della donna offrendo consulti e iniziative di prevenzione gratuite dedicate alla salute femminile.

Venerdì 8 marzo 2019, nelle sedi Auxologico, gli specialisti saranno a disposizione di tutte le donne che vogliono regalarsi salute e prevenzione per fornire loro consulti specialistici e visite gratuite di senologia, urologia, ginecologia, odontoiatria e consigli su stili di vita, nutrizione in menopausa e osteoporosi.

QUANDO

Venerdì 8 marzo 2019

COME PARTECIPARE

È possibile iscriversi a un solo consulto gratuito.

Per i consulti con prenotazione obbligatoria compila il form e verrai ricontattato per fissare il tuo appuntamento.

ISCRIVITI

TUTTE LE INIZIATIVE GRATUITE DEDICATE ALLA SALUTE DELLA DONNA

SENOLOGIA

Ore 15.30 – 16.30

Visita senologica (Dott. Fabio Corsi, senologo) – Auxologico Ariosto

CONSULTI GRATUITI CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

UROLOGIA

Ore 12.00 – 13.00

Visita urologica femminile (Dott. Giuseppe Zanni, urologo) – Auxologico Ariosto

CONSULTI GRATUITI CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Ore 14.00 – 15.00

Visita urologica femminile (Dott. Mattia Sangalli, urologo) – Auxologico Capitanio

CONSULTI GRATUITI CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

ENDOCRINOLOGIA

Ore 9.00 – 11.00

Prevenire l’osteoporosi durante la menopausa (Dott.ssa Elisa Cairoli, endocrinologa) – Auxologico Pier Lombardo

CONSULTI GRATUITI AD ACCESSO LIBERO

(Dott.ssa Elisa Cairoli, endocrinologa) – CONSULTI GRATUITI AD Ore 9.00 – 11.00

Prevenzione e corretti stili di vita nella donna in menopausa (Dott. Antonio Conti, endocrinologo) – Auxologico Meda

CONSULTI GRATUITI AD ACCESSO LIBERO

(Dott. Antonio Conti, endocrinologo) – CONSULTI GRATUITI AD Ore 9.30 – 10.30

Screening ecografico gratuito della tiroide (Dott.ssa Carla Colombo, endocrinologa) – Auxologico Villa Caramora

CONSULTI GRATUITI CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

ODONTOIATRIA

Ore 9.00 – 18.00

Prima visita odontoiatrica e igiene orale gratuita (Servizio di Odontoiatria) – Auxologico Pier Lombardo

PER PRENOTAZIONI SOLO ODONTOIATRIA: 02/55000278-79

GINECOLOGIA

Ore 15.00 – 17.00

Screening ginecologico gratuito (Dott.ssa Lidia Crippa, ginecologa) – Auxologico Meda

CONSULTI GRATUITI CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

BANCHETTI CON PUBBLICAZIONE GRATUITA “SENO NOVEL”

8.30 – 20.00

Distribuzione gratuita del fumetto “Seno Novel” , dedicato alla prevenzione del tumore al seno – Auxologico Procaccini

– 20.00 Distribuzione gratuita del , dedicato alla prevenzione del tumore al seno – Ore 9.00 –12.00

Stand all’ingresso della sede con distribuzione gratuita del fumetto “Seno Novel” , dedicato alla prevenzione del tumore al seno – Auxologico San Luca

Stand all’ingresso della sede con distribuzione gratuita del , dedicato alla prevenzione del tumore al seno – Ore 9.00 –12.00

Distribuzione gratuita del fumetto “Seno Novel”, dedicato alla prevenzione del tumore al seno – Auxologico Pioltello

PER INFORMAZIONI

02 61911.2301/2313 – pressoffice@auxologico.it