Una biblioteca condominiale per raccontare, anche il libro “Milano si racconta”

Milano, via Rembrandt 12: una biblioteca condominiale raccolta che ispira lettura e silenzio e che oggi ospita la presentazione di un “viaggio” che raccoglie incontri, atmosfere, emozioni in un volume, per restituire al lettore i valori di sempre che hanno fatto grande questa città. La vecchia Milano traspare nella sua suggestiva bellezza ed è la voce narrante che accompagna i protagonisti, giganti nella loro semplicità e nella loro verità. E la loro innata capacità di creare un mondo di lavoro produttivo per risolvere la vita, ma anche attenzione e vicinanza per i meno fortunati. “Milano si racconta” è un volume da amare, perché i suoi personaggi già pubblicati nel tempo sul quotidiano on line Milano Post, sono da amare come li ho amati io che racconto. Ma avevo il dubbio che le sovrastrutture che inevitabilmente l’evoluzione dei tempi regala, rendesse inopportuna la mia presenza.

Ma oggi devo dire un grazie che non conosce limiti per l’umanità satura di sensibilità e di calore dei soci presenti: è stato uno scambio e condivisione di esperienze, di affinità, di comprensione. No, non voglio celebrare la presentazione del mio ultimo libro “Milano si racconta…ieri e oggi”, ma vorrei cantare un’idea, realizzata in una portineria, fondata e gestita dal geniale Roberto, per evidenziare ancora una volta, l’esigenza di fare cultura, anche in periferia. La biblioteca condominiale nasce con la spinta di attuare un’iniziativa, in modo autonomo, con il concorso dei tanti che hanno quella sete culturale da soddisfare vicino a casa. Oggi la biblioteca ha 6000 volumi, un calendario fitto di appuntamenti con gli autori che presentano la loro opera. Trionfa un sentimento di partecipazione e di aggregazione.

Abbiamo raccontato e ci siamo raccontati con la spontaneità della fiducia, dell’identità di sentire. E tutti gli incontri che descrivo nel mio libro erano uno spaccato di vita vissuta magari con sfumature diverse, ma con la stessa volontà. Ed è questa sensazione che volevo ritrovare. La Milano della rinascita, dopo la guerra, presenta le facce di un quotidiano di lavoro, di fatica, di generosità. Con un unico denominatore: la speranza.

E davvero grazie a Francesca Luperto promotrice della serata, interprete sensibile del mio “viaggio” umano, attenta mediatrice delle mie parole.

Nene Ferrandi