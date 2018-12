Ladri a casa di Fabrizio Corona, appartamento completamente a soqquadro: “Pezzi di m…”

Pessima vigilia di Natale per Fabrizio Corona che ha subito un furto nella sua casa milanese durante la notte tra domenica e lunedì.

Il 44enne ex re dei paparazzi è tornato a casa verso le 2.30 dopo una serata di lavoro e … “Anche il giorno di Natale questi grandissimi pezzi di m… mi sono entrati in casa.- ha postato su Instagram – Si sono bevuti anche un’aranciata a sfregio e l’hanno lasciata qui per prendermi per il culo”.

Ha immortalato anche i danni subiti: mobili rovesciati in camera da letto, vestiti per terra, buchi nel muro del salone, i regali scartati sotto l’albero “Sono incazzato nero”- ha commentato – “Prima o poi mi faccio trenta anni di galera, sempre che la legge di Salvini non mi salvi”.

Sconosciuto per ora il bottino. Nella casa sono intervenuti vigili del fuoco e poliziotti per i rilievi del caso.