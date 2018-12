Le celebrazioni natalizie di Monsignor Mario Delpini e relative coperture TV

Ecco il calendario delle celebrazioni natalizie dell’ Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, con la relativa “copertura” mediatica dei riti in programma in Duomo.

Martedì 25 dicembre, secondo una consuetudine cara agli Arcivescovi di Milano, monsignor Delpini si recherà in visita alla casa di reclusione di Bollate, dove alle 8.30 presiederà la celebrazione eucaristica natalizia. Più tardi, alle 11, in Duomo, monsignor Delpini presiederà il Pontificale nella Solennità del Natale del Signore: diretta su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), www.chiesadimilano.it e Radio Mater. Alle 13.15 visiterà e benedirà la mensa del pranzo solidale organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio presso la chiesa di San Bernardino alle Monache (via Lanzone 13), in cui saranno presenti circa 100 persone senza fissa dimora del centro città. Alle 16, in Duomo, presiederà i Secondi Vespri.

Lunedì 31 dicembre l’Arcivescovo si recherà in visita al Pio Albergo Trivulzio (via Trivulzio 15, Milano) dove, alle 16, insieme agli anziani ospiti, intonerà il «Te Deum». Il tradizionale canto di ringraziamento di fine anno risuonerà poi anche nella parrocchia di Santa Maria della Scala in San Fedele (piazza San Fedele, Milano), al termine della celebrazione eucaristica che monsignor Delpini presiederà alle 18.30.

Martedì 1 gennaio, in Duomo, alle 17.30 l’Arcivescovo presiederà la celebrazione eucaristica alla presenza dei membri del Consiglio delle Chiese cristiane di Milano (Cccm): diretta su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre) e www.chiesadimilano.it. Radio Mater manderà in onda l’omelia dell’Arcivescovo in differita alle 20.30. Al termine della Messa lo scambio di saluti e auguri in Arcivescovado.

Domenica 6 gennaio, nella Solennità dell’Epifania del Signore, l’Arcivescovo presiederà alle 11 il Pontificale in Duomo: la celebrazione sarà trasmessa in diretta da Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre) e www.chiesadimilano.it. Radio Mater manderà in onda l’omelia dell’Arcivescovo in differita alle 20.30. Alle 16, sempre in Duomo, l’Arcivescovo presiederà anche i Secondi Vespri dell’Epifania: anche in questo caso il rito sarà trasmesso in diretta da Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre) e www.chiesadimilano.it