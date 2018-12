Mm butta via soldi in Russia anziché far manutenzione alle case popolari

La società comunale metropolitana milanese nata come società di ingegneria avrebbe oggi 2 fondamentali settori di cui occuparsi: la gestione del servizio idrico (fognature e acquedotto) e quella della casa con la gestione di 28 mila alloggi di proprietà del comune. Purtroppo però le manie di grandezza dei suoi amministratori, Davide Corritore, ex consigliere comunale Pd, e Stefano Cetti la hanno portata a occuparsi un po’ di tutto.

Succede così che MM nel 2015 fondi addirittura una società con la Banca Millennium, la banca delle ferrovie russe!

A leggere i giornali di allora c’è da spellarsi le mani. Mm entrerà nel business delle metropolitana in Russia ! Sicuramente è una ghiotta occasione per viaggi istituzionali a Mosca con tanto di selfie è bandierine, entusiasticamente pubblicati dai giornali milanesi.

Nel 2016 però il partner russo, trovato chissà come, va in bancarotta e a quel punto Mm deve solo preoccuparsi di chiudere la società perdendoci meno soldi possibile.

Quando penso a queste ambizioni planetarie di Cetti e Corridore che, ricordiamolo, furono pure sponsor della trasferta milanese di Obama, penso sempre agli inquilini lasciati al freddo in Via Rizzoli o senza ascensori in via Creta e Tofano. Oppure allo stato pietoso di fognature e tombini che tracimano appena fa 2 gocce d’acqua.

Chissà se Cetti e Corridore chiederanno mai scusa per queste sbruffonate costose.