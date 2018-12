Puzza, degrado, tentativi di stupro: siamo in Stazione Centrale

Non basteranno le aiuole e gli alberelli promessi da Majorino a scongiurare il degrado e lo spaccio in zona stazione centrale. Le accuse sono sempre le stesse. La puzza di vomito e di urina è sempre la stessa, per non parlare dell’invadenza assolutamente senza regole. La Milano smart appena si arriva con il treno ha la paura di essere derubati o stuprati, la sporcizia diffusa e il solito nigeriano che ti offre droga. Elenca Silvia Sardone, consigliera regionale “Prima ha tentato di costringerla ad avere un rapporto sessuale a bordo di un treno in stazione Centrale, poi al rifiuto della donna l’ha presa a calci e pugni. L’ennesimo clandestino, questa volta un nigeriano di 28 anni, è stato arrestato dalla polizia….Stando ai bollettini della Polfer, nei giorni scorsi in Centrale sono stati arrestati un algerino di 34 anni che aveva appena rubato una borsa e un rumeno di 38 anni che aveva sottratto il cellulare a un passeggero. La stazione Centrale, sia al suo interno che all’esterno, – continua Silvia Sardone – è diventata una sorta di grande bancomat per immigrati di ogni nazionalità che fanno il bello e il cattivo tempo”. Un’arbitrarietà di movimento e di comportamento che nessuno controlla. I blitz servono momentaneamente, anche se i poliziotti sono ben allertati, perché serve una cultura dell’accoglienza, preventiva. Oggi i veri padroni delle strade di Milano, sono loro. Un’inchiesta di Libero racconta “Dalla settimana scorsa, nella piazza della stazione è spuntato il mercatino di Natale atteso da anni. Un polo commerciale suggestivo, ma anche un presidio di sicurezza per tenere alla larga profughi, sbandati e clochard, da sempre residenti in zona. L’operazione è riuscita ed è già un ottimo successo, ma il degrado non è scomparso. Si è solo spostato di qualche centinaia di metri, sotto quei portici di Vittor Pisani che da troppo tempo sono abbandonati a loro stessi nel silenzio dell’amministrazione comunale”. Per i residenti è un incubo. Samuele Piscina, presidente del Municipio 2 commenta demoralizzato «Il Comune di Milano dovrebbe intervenire in maniera consistente tramite la polizia locale, ma il problema è che non vengono adottate le ordinanze necessarie a limitare il degrado. La situazione è sfuggita di mano nella zona della stazione Centrale: gli allontanamenti che vengono eseguiti servono a poco o nulla, fatti così risolvono i problemi solo per qualche minuto”