Al Boga’s Space di Milano asta benefica finale “Dreaming night for children”

Oggi, mercoledì 12 dicembre, al Boga’s Space di MILANO (Via Giordano Rota – angolo via Seprio) si terrà l’asta finale della “DREAMING NIGHT FOR CHILDREN”, organizzata dalla Fondazione SOLETERRE e ACTION AGENCY di Manuela Ronchi, che ha anche ideato e donato alla Onlus il nuovo format.

In palio speciali dreaming experience con personaggi dello spettacolo e dello sport che si sono resi disponibili per questa benefica causa: Pio e Amedeo, TheGiornalisti, Emis Killa, Maurizia Cacciatori, Demetrio Albertini e Francesco Toldo, Marco Berry, TheShow, Aldo Coppola, la Nazionale Italiana e le squadre del Milan e dell’Inter.

Le experience sono disponibili sulla piattaforma di fundraising Charity Stars al seguente link fino alle ore 18.00 di oggi, martedì 11 dicembre: www.charitystars.com/soleterreonlus.

Queste le experience attive:

– Una pizza con il duo comico PIO E AMEDEO;

– Due ingressi per il concerto del 12 dicembre a Roma di EMIS KILLA con esclusivo meet & greet con l’artista;

– l’ingresso ad uno dei concerti dei THEGIORNALISTI con un esclusivo meet & greet con TOMMASO PARADISO;

– una giornata a Coverciano con la NAZIONALE ITALIANA;

– assistere ad una partita di pallavolo con la campionessa azzurra MAURIZIA CACCIATORI;

– un pomeriggio di allenamento con DEMETRIO ALBERTINI e FRANCESCO TOLDO;

– partecipare ad uno dei prossimi video dei THESHOW;

– una suggestiva serata all’insegna della magia con ospite a cena il celebre illusionista MARCO BERRY;

– incontrare i giocatori della squadra dell’INTER e assistere ad un allenamento tecnico;

– un’esperienza di relax con un trattamento hair terapy presso Coppolino, il nuovo spazio per bambini creato da ALDO COPPOLA;

– una giornata all’interno della caserma dei vigili dei fuoco di Milano;

– scendere in campo con i giocatori della squadra del MILAN allo Stadio San Siro di Milano;

– accompagnare in campo i giocatori dell’EMPOLI FC durante la partita EMPOLI – INTER.

Nel corso della serata di domani, i vincitori dei vari lotti nella fase di pre-asta online, avranno modo di interagire con i partecipanti all’eventoper cercare di aggiudicarsi definitivamente le experience.



Madrina della serata la storica testimonial Soleterre NATASHA STEFANENKO, affiancata da ROSARIO PELLECCHIA, voce del programma radiofonico “105 Friends” di Radio 105, dall’attore e presentatore ENZO GIRALDO.

Per partecipare alla serata è necessario versare una quota pari a 150 euro, destinata interamente a sostenere la causa.

Partner dell’evento sono: Action Agency, Amaranto Investment Sim S.p.a, Boga’s Space, Fratelli Branca Distillerie S.r.l, Giulia Bellezza Fotografie, PWC, STS Tecnologie per eventi, T’A Milano, Cioccolato-Pasticceria, Catering e Banqueting.

L’iniziativa “Dreaming Night for CHILDREN” sostiene il Programma Internazionale per l’Oncologia Pediatrica (PIOP), in particolare in Italia il ricavato sarà destinato al POLICLINICO SAN MATTEO di PAVIA, nello specifico al reparto di Oncoematologia Pediatrica. Nel corso degli anni, infatti, Soleterre ha realizzato diverse raccolte fondi contribuendo nelle attività di supporto psicologico ai bambini oncomalati e alle loro famiglie, alla supervisione psicologica del personale medico, alla formazione dei volontari e ai lavori di ristrutturazione e alla riqualificazione degli spazi ospedalieri.

Il PIOP è un intervento multidisciplinare, attivo dal 2010, con azioni che includono educazione alla salute, diagnosi precoce, sostegno psico-socio-educativo, accoglienza e networking a favore di oltre 10.000 beneficiari tra bambini malati, familiari e personale sanitario nei 5 Paesi in cui Soleterre opera (Italia, Ucraina, Marocco, Costa d’Avorio e Uganda).

In un anno, attraverso il lavoro in 9 ospedali e 15 collaborazioni con enti pubblici, associazioni e strutture sanitarie, la Fondazione supporta:

– 6533 minori e adolescenti malati e loro familiari;

– 1090 nuclei familiari che beneficiano del fondo d’emergenza per le famiglie meno abbienti (che garantisce accesso a cure ed esami, medicinali, cure all’estero e spese di trasporto);

– 325 tra medici, infermieri e altre figure socio-sanitarie nella formazione sul tema dell’oncologia pediatrica;

– 312 famiglie ospitate nelle 3 case di accoglienza in Ucraina, Costa d’Avorio e Uganda che beneficiano di vitto e alloggio, supporto psicologico, attività ricreative;

– 1747 cittadini sensibilizzati sui temi oncologici.

Attraverso il personale sostenuto e formato tramite i progetti PIOP Soleterre garantisce:

– 3.000 sessioni di supporto psicologico a minori, adolescenti e familiari;

– 1069 laboratori socioeducativi nelle case di accoglienza e negli ospedali;

– 254 interventi di mediazione interculturale realizzati in Italia con personale sociosanitario e famiglie;

– 41 incontri di informazione e sensibilizzazione rivolti a medici di base e pediatri sul tema della diagnosi precoce;

– 174 incontri di counseling con medici e personale paramedico.

Soleterre è una Fondazione che lavora per il riconoscimento e l’applicazione del Diritto alla Salute nel suo significato più ampio. Oltre a fornire cure e assistenza medica, si impegna per la salvaguardia e la promozione del benessere psicofisico per tutti e tutte, sia a livello individuale che collettivo, a ogni età e in ogni parte del mondo. La prevenzione, la denuncia e il contrasto delle disuguaglianze e della violenza, qualsiasi sia la causa che la genera, sono parte integrante dell’attività di Soleterre: perché “Salute è giustizia sociale”.