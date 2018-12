Rom cercano di derubare 83enne in corso Vittorio Emanuele: arrestati

L’efficiente ditta rom specializzata in furti celeri soprattutto in centro, nello specifico in Corso Vittorio Emanuele, ha colpito ancora. Il luogo, considerato il periodo natalizio, ha raddoppiato la folla e aumentato i turisti. Un via vai ricco di promesse per i ladri, ma c’è una novità perche hanno fatto “gruppo” e approfondito, se così si può dire, il metodo. Infatti tre nomadi, due donne e un uomo, hanno subito mirato ad una donna 83enne che passava il tempo passeggiando nel corso. L’azione è stata fulminea e, dopo averla accerchiata, colui che è stato scelto per rubare, rapina la vittima e passa velocemente la refurtiva al complice che immediatamente fa perdere le sue tracce. Il controllo degli agenti è stato allertato e gli stessi poliziotti hanno fermato i borseggiatori e li hanno perquisiti. Riferisce Il Giornale “E, sorpresa, hanno trovato nelle loro tasche diversi oggetti probabilmente rubati poco prima ad altri malcapitati. Smartphone, portamonete e documenti. Tra i quali il portafoglio contenente i documenti d’identità di una ragazza siciliana pronta a partire per la Spagna….Milano fortunatamente è infatti colma di agenti dell’Unità reati predatori, coordinati dal comandante Marco Ciacci e diretti da Varno Maccari e Marta Tampieri,che vigilano lungo le strade del capoluogo milanese.”

