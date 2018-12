Il tradizionale concerto di Natale il 26 dicembre in Duomo con la musica di Händel

Estratti dal Messiah con l’ensemble Labarocca diretta dal maestro Ruben Jais. Ingresso libero fino ad esaurimento posti .

Un appuntamento immancabile nel panorama milanese: il tradizionale concerto di Natale che si terrà in Cattedrale giovedì 20 dicembre alle ore 19.30: protagonista dell’evento, realizzato con il sostegno di Assolombarda, sarà laBarocca, l’ensemble specializzato in musica sei-settecentesca dell’Orchestra Verdi diretto dal Maestro Ruben Jais, affiancato dall’ensemble vocale diretto dal Maestro Gianluca Capuano e da quattro voci soliste.

Il programma musicale prevede partiture dell’oratorio sacro Messiah basato sul testo di Charles Jennens, capolavoro unico e atipico di musica corale che Georg Friedrich Händel (1685 – 1759) compose sul finire del 1741 in meno di 24 giorni, quando fu invitato a Dublino dal viceré diIrlanda per condurre alcuni concerti di beneficienza. Il Messiah, interpretato per la prima volta il 13 aprile 1742, fu un travolgente successo.Fulcro della carriera di Händel, il Messiah è strutturata in tre parti: la prima è dedicata alla nascita di Gesù; la seconda al periodo quaresimale fino alla Resurrezione e al celeberrimo Hallelujah, brano che tutti che conoscono; la terza parte è dedicata al giudizio universale.



L’ingresso al concerto in Duomo, libero fino ad esaurimento posti, sarà consentito a partire dalle ore 18.45.

L'ingresso al concerto in Duomo, libero fino ad esaurimento posti, sarà consentito a partire dalle ore 18.45.

