Per Milano un nuovo record: capitale dell’amianto e dei mesoteliomi

L’amianto è un killer nascosto, silenzioso, pericolosissimo che è fuorilegge dal 1992 quando la legge 257/1992 lo ha messo al bando, eppure questo pericoloso agente killer è ancora molto diffuso in Italia e tanti siti contaminati

attendono di essere bonificati. Ma i dati delle vittime sono impressionanti: duemila decessi in Lombardia nel solo anno 2017 per patologie legate all’asbesto, con Milano “capitale dell’amianto con record di casi di mesotelioma”. La denuncia è di Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale sull’amianto (Ona), durante la conferenza-seminario di ieri. E osserva “c’è stata una particolare trascuratezza nelle misure di sicurezza che, seppur in sé poco efficaci, avrebbero diminuito le esposizioni e dunque l’impatto dell’amianto sulla salute dei lavoratori e dei cittadini“. Per osservare che non è un tema assillante per l’Amministrazione, eppure “la condizione di rischio in Lombardia, con particolare riferimento agli istituti scolastici e alle case popolari presenti nella città di Milano dovrebbero far riflettere”. Perché Milano, con la trascuratezza di cui sopra, è «la capitale dell’amianto con record di casi di mesotelioma» e in Lombardia , “c’è ancora il 33% della presenza totale di amianto in Italia” e ci sono “6 milioni di metri quadri, di cui 1,5 di amianto in matrice friabile, che hanno necessità di bonifica e smaltimento, altrimenti si continueranno ad avere ulteriori esposti, malati e decessi”. Servirebbe l’attenzione del legislatore, ma soprattutto dell’amministratore. Certamente i morti di cancro per amianto non sono smart, ma esigono una presa d’atto che è oggi e subito e non prefigurano la riproposizione nostalgica attualmente deleteria.

Accedere ai servizi di assistenza ONA è semplice, basta dare un’occhiata al sito istituzionale, nella pagina dello Sportello Amianto ONA oppure contattare il numero verde gratuito: 800 034 294.

L’Osservatorio Nazionale Amianto offre assistenza e tutela gratuita, per tutti i lavoratori e cittadini esposti e vittime dell’amianto e di altri cancerogeni per prevenire i danni e per ottenere la tutela dei loro diritti. Per ulteriori informazioni in merito ai servizi ONA o in riferimento all’iniziativa “Come difendersi dall’amianto” è possibile consultare anche il sito ufficiale.