Centrale: “ Vergognoso che Comune offra un’immagine così avvilente della città.”

“Il livello di assoluto degrado che caratterizza la Stazione Centrale e le aree limitrofe è sotto gli occhi di tutti; furti, aggressioni e orribili tentativi di stupro avvengono con una frequenza preoccupante” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, commentando la presunta violenza sessuale perpetrata da un 20enne ecuadoriano ai danni di una minorenne. “E’ vergognoso e inaccettabile che un’amministrazione offra alle migliaia di viaggiatori che ogni giorno transitano nell’area un’immagine così avvilente della città. Anziché piantare arbusti e cespugli, occorre potenziare in maniera incisiva il numero di forze dell’ordine, prevedendo controlli più incisivi in questa zona critica di Milano. L’intervento risolutore degli addetti alla vigilanza Atm – conclude l’esponente azzurro – dimostra che occorre procedere in questa direzione”.

