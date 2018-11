1 e 2 dicembre Teatro Gerolamo PITI PETA HOFEN SHOW circo contemporaneo

Sabato 1 dicembre ore 20.30 e Domenica 2 dicembre ore 16.30

Tre giocolieri, tre oggetti, tre paesi. Uno spettacolo denso di umorismo, follia e tecniche segrete mai viste. I tre personaggi vivono in un universo assurdo governato da una logica ferrea e incoerente, in cui la comicità regna sovrana e la giocoleria è lingua madre. Il PITI PETA HOFEN SHOW è un mix di tre stili personali diversi caratterizzati da giochi teatrali irriverenti, improvvisazioni estreme e un’allucinata ossessione per gli oggetti.

PITI PETA HOFEN SHOW è un esperimento di giocoleria pura estremamente comico, frutto della creazione di tre artisti provenienti da Brasile, Francia e Germania, che dopo il fortuito incontro nella prestigiosa scuola di formazione LE LIDO – Centre des Arts du Cirque di Tolosa hanno deciso di dare vita ad un irreverente progetto collettivo. Lo spettacolo nasce dall’esigenza di indagare il mondo in tutte le sue assurdità attraverso la giocoleria, disciplina in cui i tre artisti si sono specializzati durante gli anni di formazione circense. Clave, palline, cerchi si uniscono così in un momento di caos esilarante ma regolato dall’assoluta perfezione della tecnica. Maestri indiscussi della manipolazione di oggetti e uniti da un’alchimia scenica e umana di rara fattura, per Lucas, Andres e Johannes la giocoleria è lo strumento primario per indagare il nonsenseinnescato dai processi di costruzione e distruzione che regola le relazioni tra esseri umani.

Lo spettacolo molto agile poiché costruito sulla relazione tra un tavolo e gli attrezzi di giocoleria, coinvolge adulti e bambini con il primo degli strumenti umani: la risata. Ispirato al linguaggio del cabaret, PITI PETA HOFEN SHOW è costruito su una fortissima interazione col pubblico, che viene coinvolto in un esperimento di risata collettiva governato da tempi comici, in cui la perfezione tecnica si trasforma in arte scenica per la maestria con cui gli artisti dominano gli oggetti.

PREZZI: da 6 a 25 euro – info su www.teatrogerolamo.it – tel 02.36590120 / 0245388221

Prenotazioni: 02 36590120 / 122 oppure 02 45388221 – biglietteria@teatrogerolamo.it

Scuole e Università / Associazioni e Enti organizzati: promozione@teatrogerolamo.it