Teatro Carcano: da venerdì 30 novembre Soweto Gospel Choir FREEDOM

Concerto in onore del centesimo compleanno di Nelson Mandela

dal 30 novembre al 2 dicembre

Lo spettacolare e coloratissimo Soweto Gospel Choir torna in Europa ospite del Carcano con uno speciale concerto per celebrare il centesimo anniversario della nascita del Padre della Nazione Arcobaleno, Nelson Mandela.

Fondato nel 2002 e diretto da Beverly Bryer, Mazwe Shabalala e Mulalo Mulovhdzi, il Coro annovera tra le sue file i migliori talenti vocali formatisi nelle chiese e nelle comunità di Soweto (South West Township), il grande sobborgo di Johannesburg. Nato per celebrare l’unicità e la potenza ispiratrice della musica Gospel africana, il gruppo è conosciuto come uno dei più importanti del panorama musicale gospel degli ultimi anni. Nei suoi spettacoli pieni di ritmo, energia e passione si condivide la suprema gioia della musica, della vita, dell’amore, oltre che la bellezza delle voci umane e l’armonia del movimento. Stimato da artisti come Bono, Queen, Annie Lennox, Diana Ross, Jimmy Cliff, Céline Dion e Peter Gabriel, il Coro si è più volte esibito per Nelson Mandela; ha accompagnato il suo funerale di stato in Sud Africa e la cerimonia commemorativa celebrata a Londra nella Cattedrale di Westminster.

In Freedom il Coro canterà in sei delle undici lingue ufficiali sudafricane in un programma che alterna ritmi profondi a ricche armonie, il gospel africano alle canzoni della libertà e a classici internazionali. Un mix esplosivo che lascerà il pubblico senza fiato.

Orari: 30/11 e 1/12 ore 20,30 – 2/12 ore 16,00 Prezzi: poltronissima € 49,00 – over 65 € 32,00/26,00 – under 26 € 22,00|balconata € 36,00 – over 65 € 25,00/21,00 – under 26 € 19,00

Per prenotazioni 02 55181377 – 02 55181362

Prevendite online: www.ticketone.it |www.happyticket.it | www.vivaticket.it –



Info www.teatrocarcano.com – info@teatrocarcano.com