Parco canile, comazzi: “Grande emozione festeggiarne decennale. Struttura d’eccellenza a livello europeo”

“E’ una grande emozione festeggiare oggi i primi 10 anni del Parco Canile/Gattile di Milano, struttura che ho contribuito a fondare nel 2008, quando ricoprivo l’incarico di Garante per la tutela degli animali del Comune di Milano” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. “In questi anni sono migliaia i cani e gatti a cui abbiamo salvato la vita, prendendoci cura di loro all’interno di questa grande area verde da 35mila metri quadri. Augurando al Parco canile altri 10, 100 anni di futuro radioso – prosegue Comazzi – voglio ringraziare tutti i volontari che nel tempo hanno prestato il loro prezioso aiuto e ricordare che, grazie a realtà come questa, Milano è la prima città a livello europeo per numero di spazi dedicati alla socializzazione tra persone e animali. Dal Comune mi aspetto una maggiore attenzione, con una vera e propria campagna di sensibilizzazione riguardo alla possibilità di adottare questi animali, dando loro una famiglia e una casa in cui vivere”.

