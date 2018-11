Banda di giovanissimi picchia e rapina 3 vittime in mezz’ora

A Milano in zona Morivione-Lodi, una banda formata da 5 o 6 ragazzini, secondo i testimoni tutti giovanissimi, nella notte tra sabato e domenica ha rapinato tre giovani nell’arco di mezz’ora .

Secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine, la gang in piazzale Lodi ha aggredito per primo un 26enne italiano, che è stato picchiato con calci e pugni e poi derubato del portafogli e dello smartphone.

Solo 10 minuti più tardi in via Pietrasanta la stessa banda ha aggredito un 18enne italiano che è stato rapinato del portafogli. Il gruppetto ormai senza freni poco dopo, in via Pompeo Leoni, si è scatenato in un episodio analogo nei confronti di un altro italiano appena maggiorenne che è stato picchiato e poi rapinato di 45 euro.

Le vittime, soccorse sul posto dal 118, non hanno voluto essere portate al pronto soccorso. Tutte hanno parlato dei rapinatori come di ragazzi di probabili origini nordafricane. I carabinieri, intervenuti in tutti i tre casi, indagano per risalire all’identità dei componenti della banda.