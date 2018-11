Di Maio disperato passa alle minacce

Ormai Di Maio è disperato. E non sapendo come avere lo stesso appeal di Salvini, e continuando a perdere terreno nei sondaggi passa ai toni minacciosi: “Se le Regioni non tagliano i vitalizi noi taglieremo gli stipendi dei consiglieri regionali – ha affermato alla manifestazione in piazza a Caivano contro la Terra dei Fuochi spiegando che i tagli andranno a colpire – le spese di funzionamento” dei Consigli regionali. Se questo è l’inizio della campagna elettorale non possiamo immaginare a ridosso delle consultazioni europee cosa potrebbe dire e fare.