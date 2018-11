Viale Corsica: moto investe pedone, è grave

Ieri di prima mattina un uomo di 43 anni straniero è stato investito da una moto il cui conducente è rimasto a sua volta ferito. Il pedone è quello che ha subito le conseguenze peggiori dall’impatto ed è stato ricoverato in gravi condizioni.

L’incidente è avvenuto in viale Corsica nei pressi di largo Gianni Rodari. Il 43enne è stato trasportato dal 118 in codice rosso al Policlinico, mentre il conducente della moto, un 44enne, è stato portato in codice giallo all’ospedale S.Raffaele.

