Due brusche frenate sulla Metro 1 nella stessa giornata, una ventina di passeggeri contusi

Una cittadina francese di 32 anni, penetrata in galleria alla stazione MM Loreto, ha causato la brusca frenata che questa mattina, a Milano, ha provocato 17 feriti. Non appena il personale si è reso conto di quanto stava succedendo ha immediatamente tolto la corrente alla linea 1 della metropolitana per cercarla. La donna è stata poi bloccata dalla security di Atm ed è stata portata in stato confusionale al Policlinico. Sulla linea 1 così è tornata la tensione, ma il sistema automatico del convoglio, tra le stazioni di Bonola e Uruguay, dopo essere ripartito ha rilevato un’anomalia elettrica e ha fatto scattare la frenata d’emergenza che ha causato molte cadute e numerosi feriti e contusi tra i passeggeri.

Incredibilmente il fatto si è ripetuto nel pomeriggio, quando una ulteriore brusca frenata di un convoglio della metropolitana ha causato quattro feriti lievi. L’episodio è accaduto tra San Babila e Palestro, sempre sulla linea 1, alle 14.30.

A bordo dei vagoni viaggiavano circa un centinaio di persone. Parte dei passeggeri, per la violenza della frenata, le cui cause sono ancora da accertare, ha perso l’equilibrio ed è caduta a terra.

Una 65enne e un anziano di ottantaquattro anni sono stati soccorsi sul posto e hanno rifiutato il ricovero. Altre due persone, invece, dopo aver richiesto l’intervento del 118, sono state trasportate in codice verde in ospedale.