Petizione su Milano Ristorazione. Guardate quante persone hanno già aderito

Gentilissimo Sindaco Sala,

Come immagino Lei sappia oggi si e’ verificato lo sciopero di Milano Ristorazione.

Consapevole che Le stiamo chiedendo un intervento per una giornata di disservizio, La invitiamo a verificare che cosa e’ stato servito ai bambini delle scuole di Milano in questa giornata di sciopero.

Sulla carta era un “tramezzino” con annesso divieto ai genitori di far portare cibo da casa. Di fatto e’ stato servito qualcosa di immangiabile, tutti i bambini sono tornati a casa disgustati.

https://m.facebook.com//posts/2504292982930764/

Per questo motivo Le chiedo di intervenire in primis con una decurtazione sulla prossima rata mensile del 5% del dovuto cosi da essere quanto meno ristorati del servizio non usufruito, trattandosi di servizio erogato al di sotto di livelli minimi accettabili.

In secondo luogo e’ altrettanto inaccettabile che laddove vi sia una adesione elevata allo sciopero non si consenta alle famiglie di provvedere.

Le chiediamo di intervenire su un servizio cosi importante al fine di garantire che i nostri bambini siano la vera priorita’ e la fornitura del servizio avvenga con senso di responsabilita’ e managerialita’, due aspetti davvero essenziali di chi gestisce un servizio cosi delicato.

Confidiamo in un suo tempestivo e risolutivo intervento,

Cordialmente,

Giovanna Della Posta

e tutti i genitori che vorranno sostenere questa petizione