Regione premiata a Dubai per l’innovazione

Open Innovation, la piattaforma digitale collaborativa di Regione su ricerca e innovazione, e’ stata premiata ieri dalla Triple Helix Association nel corso del

II International Triple Helix Summit, in programma dal 10 al 13 novembre 2018 a Dubai. Open Innovation e’ stata riconosciuta come la migliore iniziativa a supporto della collaborazione attiva fra accademia, industria, e pubblica amministrazione. La Triple Helix Association e’ un’organizzazione internazionale

indipendente, presieduta dal Prof. Henry Etzkowitz, nata nel 1996. L’Associazione ha come scopo la promozione della ricerca scientifica, dell’innovazione, della crescita economica e della competitivita’ attraverso la collaborazione tra universita’, imprese ed enti pubblici (le tre eliche). Con il Triple Helix International Medal Award e gli eventi internazionali organizzati, l’Associazione intende dare visibilita’ internazionale alle migliori best practice individuate in questo ambito.