Classica: nel segno di Scarlatti con il pianista Alberto Chines e il chitarrista Eugenio Della Chiara

Domenica 11 novembre allo Spazio Teatro 89

Un cortocircuito tra antico e moderno, un viaggio musicale che con fantasioso ardimento avvicina il ‘700 ispano-partenopeo diDomenico Scarlatti alla creatività di due dei maggiori compositori contemporanei e fa dialogare due strumenti tra loro apparentemente incompatibili, il pianoforte e la chitarra: questo il senso del concerto di domenica 11 novembre (ore 17; ingresso 7-10 euro). Dall’amore comune per la musica di Scarlatti e dall’affinità tra il pianista Alberto Chines e il chitarrista Eugenio Della Chiara, è nato un progetto in “tandem”, ibrido tra recital solistico e concerto cameristico: dodici Sonate, selezionate per carattere e peculiarità, in due gruppi da sei in alternanza tra chitarra e pianoforte.

Chines e Della Chiara convergeranno in un duo di corde pizzicate e percosse, proponendo brani per chitarra e pianoforte in prima esecuzione assoluta di Carlo Galante (“Domenico’s fragments”) e Orazio Sciortino (“Scarlattiana”), ispirati ai tratti musicali del grande compositore napoletano.

Spazio Teatro 89, via Fratelli Zoia 89 Tel: 0240914901;

info@spazioteatro89.org; www.spazioteatro89.org

Biglietti: intero 10 euro; ridotto 7 euro (under 25, over 65, CartaPiù Feltrinelli, soci Touring Club).

Abbonamenti a 11 concerti: intero 100 euro; ridotto 70 euro

Programma:

Domenico Scarlatti: Sonate K 208, K 175, K 380, K 32, K 391, K 213 (Eugenio Della Chiara, chitarra).

Carlo Galante: Domenico’s Fragments.

Orazio Sciortino (1984): Scarlattiana.

Domenico Scarlatti: Sonate K 209, K 9, K 125, K 149, Sonata in sol minore (fuori catalogo), K 159 (Alberto Chines, pianoforte).