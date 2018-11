San Siro, finalmente accordo Inter-Milan su lavori di riammodernamento

Il destino dello stadio di San Siro pare giunto finalmente a una svolta

Inter e Milan hanno infatti sottoscritto una intesa per realizzare insieme un riammodernamento dello stadio Meazza, la cui prima fase esplorativa si dovrebbe concludere nel 2018.

In una nota congiunta lo hanno annunciato entrambi i club milanesi che hanno firmato un protocollo d’intesa che sancisce “la volontà di lavorare assieme al progetto di realizzazione di uno stadio moderno e all’avanguardia”.

Come si legge, la prima fase esplorativa per il nuovo progetto di dovrebbe concludere “entro la fine del 2018, al fine di procedere rapidamente con le attività progettuali e amministrative richieste per consegnare ai propri tifosi uno stadio moderno nel minore tempo possibile”. “Le due società ritengono che uno stadio condiviso sia di primario interesse per tutti gli stakeholder da un punto di vista finanziario, amministrativo e tecnico – prosegue il comunicato -. I due Club stanno valutando una serie di opzioni possibili, inclusa la ristrutturazione dello stadio San Siro, e hanno riavviato le attività di analisi delle diverse alternative attraverso la costituzione del gruppo di lavoro congiunto”.

E’ chiara quindi la volontà comune di rimanere al Meazza e di riammodernare questo “monumento cittadino” nel cuore delle rispettive tifoserie.