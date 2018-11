Crescono satanismo e sette in Italia, 30% culti estremi

Diete macrobiotiche, pseudo-religioni e il pericoloso ritorno dei culti estremi, come il satanismo. Le sette tornano a fare cifre preoccupanti in Italia, reclutando

sempre di più nuovi adepti soprattutto tra i giovani, anche tra i ceti sociali medio-alti. A parlare di fenomeno in crescita è l’Associazione Papa Giovanni XXIII, guidata da Don Aldo Bonaiuto e supportata dalla stessa Squadra Anti-sette della polizia. Dall’inizio dell’anno, l’associazione ha già ricevuto oltre 1.400 richieste di aiuto o informazioni (rispetto alle 851 del 2017), con una prevalenza di contatti dal Nord Italia (39%), seguito dal Centro (32%) e dal Sud (29%). Secondo i dati, diffusi in occasione del convegno “La trappola delle sette”, organizzato a Roma, dalla Lumsa e dal Consorzio Universitario Humanitas in collaborazione con la

polizia, le psicosette, con il 41%, sono quelle più diffuse. Ma ci sono anche i gruppi che praticano culti estremi come satanismo e spiritismo (30%), le sette magico esoteriche (16%) e quelle pseudo-religiose (13%). Aumentano le vittime appartenenti ad un ceto sociale medio oppure alto, per il 55% uomini. Tra le categorie più a ‘rischio adescamento’ ci sono i giovani (35%), mentre i problemi di salute sono tra le cause più frequenti per cui ci si rivolge a maghi o santoni.