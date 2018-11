Area B ritarda. Sala spende 12 milioni per applicare divieti inutili per l’aria, ingiusti per i meno abbienti e dannosi per l’economia

Prima la buona notizia: Area B è in ritardo, come tutte le cose del Comune! Il divieto di circolazione in città per le auto Diesel Euro 3, entrerà in vigore il 25 febbraio e non il 21 Gennaio.

Purtroppo però Sala e Granelli si ostinano a portare avanti questa ennesima vessazione. Milano vuole utilizzare tempi, criteri e deroghe diverse per l’ingresso in Area B rispetto alle regole dettate dalla Regione e questo creerà una gran confusione e mieterà un gran numero di nuove multe.

Sarebbe di assoluto buon senso adeguare le deroghe di Area B a quelle previste dalla Regione per anziani, redditi bassi, auto storiche e mezzi speciali.

Il Comune però deve dare in pasto ai suoi sostenitori verdi qualcosa: Milano deve far vedere che é più ambientalista di tutto il resto della Regione e così ci sciroppiamo divieti diesel meno graduali (stop ai diesel euro 4 da ottobre 2019) e deroghe solo per gli ambulanti.

Ridicola poi la proposta di Granelli di dare agli indigenti contributi di qualche migliaio di euro per acquistare nuove auto ibride o elettriche da 30.000 euro in su. Il resto come lo mettono?

L’operazione Area B costerà 12 milioni di euro di telecamere, cartelli, personale e pubblicità. Tutto ciò per attuare divieti inutili per l’ambiente, disagevoli per anziani, dannosi per tante imprese che non possono permettersi investimenti con così poco preavviso.

Dopo le proteste e i tentativi di modifica in Consiglio Comunale è sempre più vicino il ricorso al Tar