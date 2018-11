Teatro Carcano: Riccardo III con Davide Lorenzo Palla

Debutta al Carcano un Riccardo III dalle atmosfere post-apocalittiche. Al centro della scena il giovane mattatore Davide Lorenzo Palla che conclude la trilogia di spettacoli ispirati ai classici shakespeariani con una soggettiva di un cattivo per eccellenza dell’opera del Bardo. Al suo fianco Tiziano Cannas Aghedu: compositore e polistrumentista live le cui atmosfere musicali, elettroniche e graffianti, avvolgono la recitazione come un elemento narrativo. La regia di Riccardo Mallus cala la vicenda in un’estetica contemporanea, connotata da elementi post-industriali e urbani.

Il testo, adattato dal Palla, segue la trama del dramma scespiriano, ma ci narra anche un Riccardo III sconosciuto: viene raccontata la sua infanzia, il rapporto contrastato con una madre che non ha mai accettato la deformità e ha creato in questo modo un personaggio demoniaco, un mostro da temere.

Il mattatore/narratore disegna uno spettacolo futuristico, in cui tra robot malfunzionanti e atmosfere post-apocalittiche il pubblico tenta di influenzare la vicenda rappresentata sul palcoscenico, scagliandosi contro il protagonista o difendendone le azioni, in un crescendo di intrighi e assassinii e che sfocia nella grande battaglia finale. Siamo nel 3300, il mondo è alla deriva, l’ordine sociale è collassato, regnano caos e sopraffazione, l’unica regola è la sopravvivenza. Ma c’è qualcosa che resiste: il Teatro. Contro tutto e contro tutti, i teatranti continuano a raccontare le grandi storie del passato, ed in un mondo in guerra la storia preferita è quella del mostro per antonomasia: Riccardo III.

La narrazione, oltre a seguire le vicissitudini che portano Riccardo a diventare re, apre squarci nel suo passato nero, cupo, in cui la stessa madre rappresenta in realtà un oscuro fantasma che non ne ha mai accettato la deformità fisica. Nella fantasia degli spettatori prende luce il percorso di vita che ha portato Riccardo a diventare ciò che è: un mostro temuto da tutti. E alla fine il pubblico si troverà a dover prendere posizione: condannare Riccardo in quanto mostro o condannare la società per averlo reso tale?

