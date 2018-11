Poste assume Portalettere anche in Lombardia. Candidatura entro il 18 novembre

Ancora una volta Poste è alla ricerca di portalettere da assumere in tutta Italia. Alla selezione può partecipare anche chi ha già preso parte ad un precedente annuncio senza aver ricevuto risposta. Ai candidati non sono richieste specifiche conoscenze professionali. Coloro i quali supereranno la prima fase di selezione potranno essere contattati dal personale di Poste Italiane per il completamento della seconda fase del processo di selezione. I requisiti richiesti sono sempre quelli degli annunci precedenti, e cioe’: diploma di scuola media superiore o diploma … continua a leggere

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845