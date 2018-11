Rho, arrestato tunisino spacciatore

“Un plauso alle forze dell’ordine che, nella notte del 3 novembre, a Rho, hanno messo in manette per spaccio di droga un tunisino pregiudicato di 28anni che, dopo essere stato sorpreso, ha tentato la fuga in scooter imboccando due vie in contromano. Gli agenti hanno trovato prima, nella sua abitazione a Caronno Pertusella, 50 grammi e poi, lungo il tragitto percorso in motorino per scappare, 27 monodosi da 15 grammi l’una – dichiara Riccardo De Corato, assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia – Prima di tutto va evidenziato che, percorrendo due vie in contromano, quest’uomo ha messo in serio pericolo, oltre che la sua, anche l’incolumita’ degli altri cittadini. Dopodiche’, ancora una volta, trovandoci di fronte ad uno straniero pregiudicato che

continua delinquere indisturbato sul nostro territorio, non possiamo far altro che chiederci nuovamente come sia possibile” ha continuato.