Arcimboldi: Il trio brasiliano TRIBALISTAS per la prima volta in tour in Italia

GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE – Teatro degli Arcimboldi – MILANO

DOMENICA 11 NOVEMBRE – Sala Santa Cecilia (Auditorium Parco della Musica) – ROMA

presentano il loro nuovo progetto discografico “Tribalistas”

Quindici anni dopo il successo internazionale del primo album omonimo, che ha venduto oltre 3 milioni di copie, il trio brasiliano acclamato in tutto il mondoTRIBALISTAS intraprende per la prima volta un tour per presentare il nuovo progetto discografico.

I Tribalistas arriveranno anche in Italia con due date live:

Giovedì 8 novembre MILANO – Teatro degli Arcimboldi (Viale dell’Innovazione, 20)

Domenica 11 novembre ROMA – Sala Santa Cecilia, Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin 30)

Il trio, composto da Marisa Monte, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes, darà vita ad uno spettacolo unico e coinvolgente che, oltre a i brani del nuovo album “Tribalistas” (Universal Music), inciso a Rio de Janeiro nell’agosto del 2017, includerà le hit nazionali e internazionali, come “Passe em Casa“, “Velha Infância” e “Já Sei Namorar“.

I Tribalistas saranno accompagnati sul palco dai musicisti Dadi Carvalho (basso, chitarra elettrica, mandolino e tastiera), Pedro Baby (chitarre acustiche ed elettriche), Pretinho da Serrinha (cavaquinho) e Marcelo Costa (batteria).

Le date italiane fanno parte del tour europeo che è partito il 21 ottobre dal Portogallo per poi raggiungere Spagna, Germania, Svizzera, Inghilterra, Francia e si concluderà in Italia.

I concerti italiani sono prodotti e organizzati da Intersuoni Srl, divisione Booking & Management Unit BMU.

I biglietti del concerto di Milano sono disponibili in prevendita su Ticketone, mentre i biglietti del concerto di Roma, oltre che su Ticketone, sono in vendita sul sito www.auditorium.com, al botteghino dell’Auditorium Parco della Musica (orario continuato 11:00 – 20:00), chiamando al call center 892982 (numero a pagamento), e recandosi ai punti vendita Ticketone.

Il nuovo progetto, come il precedente, è un album home-made in quanto prodotto dagli stessi Tribalistas, insieme a Leonardo Netto, e registrato con un piccolo gruppo di musicisti, amici e colleghi, e dalla stessa squadra tecnica che ha lavorato al primo album.

Il disco, composto da 10 brani, è stato reso pubblico attraverso una diretta sui canali social degli artisti visualizzata da oltre 5,62 milioni di fan in 52 paesi contemporaneamente. Durante la diretta i Tribalistas hanno presentato quattro canzoni: “Diáspora“, “Um Só“, “Fora da Memória” e “Aliança“.

L’album è stato anticipato in radio dai singoli “Diáspora”, scritta interamente dagli stessi Tribalistas e prodotta da Marisa Monte. Il brano affronta il tema tristemente attuale della migrazione e degli spostamenti di popoli e civiltà, a causa di crisi e conflitti, e “Um Só”.