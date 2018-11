Lettera aperta “Per una targa alla casa di Tortora”

Questo è il testo della Lettera aperta inviata al Presidente del Consiglio Comunale di Milano ieri dal Segretario milanese del Partito Liberale, da Maryan Ismail e da 2 associazioni radicali

Egregio Presidente Bertolé,

ci rivolgiamo a Lei per fare un appello a tutti i Capogruppo del Consiglio Comunale di Milano.

Lo scorso 11 ottobre il Vice-Capogruppo di Forza Italia Alessandro De Chirico ha depositato una mozione che chiede di affiggere una targa all’esterno della abitazione che fu di Enzo Tortora a Milano, al fine di ricordare la sua vicenda.

Come sa lì Tortora fece gli arresti domiciliari, la campagna elettorale per il Parlamento Europeo e sempre lì morì.

Chiediamo, attraverso di Lei, ai capigruppo di calendarizzare al più presto la mozione e di agevolare il voto delle mozioni già calendarizzate per arrivare al più presto al voto su questo atto di riconoscimento del valore di una storia non solo milanese ma italiana.

Ovviamente se l’Assessore competente volesse utilizzare i poteri che ha per esaudire di sua iniziativa questa richiesta, magari a seguito di una comunicazione dei capigruppo relativa a un loro ampio consenso alla stessa, non ci opporremmo a questo risparmio di lavoro per l’aula.

Distinti saluti,

Carlo Marnini, Segretario Partito Liberale di Milano (con sostegno del PLI)

Maryan Ismail, iscritta al Partito Radicale

Gianni Rubagotti, Segretario Associazione per l’Iniziativa Radicale “Myriam Cazzavillan”

Mauro Toffetti, Presidente Associazione “Opera Radicale”

Fabrizio Pesoli, Segretario Associazione “Opera Radicale”

Alessandro Celuzza, Tesoriere Associazione “Opera Radicale”

L’Associazione per l’Iniziativa Radicale ‘Myriam Cazzavillan’ è la associazione che nel 2017 si è presa carico della promozione delle attività del Partito Radicale a Milano e in altre zone della Lombardia contribuendo al raggiungimento delle 3000 iscrizioni lo stesso anno.

web: iniziativaradicale.wordpress. com

Twitter: @AirCazzavillan

Facebook: Associazione per l’Iniziativa Radicale “Myriam Cazzavillan”