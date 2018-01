La mostra ‘Dentro Caravaggio’ prorogata fino al 4 febbraio

Milano 19 Gennaio – La mostra Dentro Caravaggio a Palazzo Reale la cui chiusura era prevista per domenica 28 gennaio, viene prorogata sino a domenica 4 febbraio.

La decisione, visti l’esito straordinario della rassegna (visitata da oltre 320.000 visitatori) e l’ancora vastissima richiesta di accesso, è stata presa per consentire al maggior numero di aspiranti visitatori di non perdere la mostra più importante dell’anno. L’esposizione sarà aperta nella settimana di proroga dal 29 gennaio al 4 febbraio tutti i giorni dalle 9.30 alla mezzanotte, tranne lunedì 29 gennaio, in cui sarà visitabile dalle 13.30 in poi.

Nella settimana di proroga l’ingresso sarà consentito solo ai singoli visitatori non prenotati, non vi sarà accesso per gruppi e possessori di biglietti open, né sarà possibile effettuare prenotazioni. Si consiglia di scegliere le fasce serali meno affollate delle diurne.

Per quanto riguarda le Giornate di studio del 29 e 30 gennaio, gli incontri, a ingresso libero sino esaurimento dei posti disponibili, si svolgeranno nella Sala Conferenze di Piazza Duomo 14 e saranno divisi in due sessioni: la prima esaminerà la storia dell’arte in rapporto con la diagnostica, sarà condotta da Rossella Vodret, curatrice della mostra, e vedrà la partecipazione di Keith Christiansen del Metropolitan Museum di New York con gli studiosi italiani Alessandro Zuccari (Sapienza Università di Roma), Raffaella Morselli (Università di Teramo), Francesca Cappelletti (Università di Ferrara), Stefania Macioce (Sapienza Università di Roma), Cristina Terzaghi (Università Roma Tre) e Massimo Ammaniti (Sapienza Università di Roma); per completare l’esperienza di studi caravaggeschi è prevista la visita alla mostra L’ultimo Caravaggio. Eredi e nuovi maestri, presso le Gallerie d’Italia – Piazza Scala, sede museale di Intesa Sanpaolo a Milano, aperta fino all’8 aprile 2018.

La seconda sessione riguarderà gli approfondimenti sulla tecnica pittorica di Caravaggio e sarà condotta da Claudio Falcucci, che ha coordinato le indagini diagnostiche di varie opere in mostra; ne discuterà con Kamilla Kalinina del Museo Ermitage di San Pietroburgo e con gli studiosi italiani Ulderico Santamaria e Fabio Morresi (Musei Vaticani), e con Isabella Castiglioni (CNR – Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare).

Le Giornate di studio, come già la mostra di Palazzo Reale, sono state rese possibili grazie al contributo del Gruppo Bracco e di Intesa Sanpaolo.