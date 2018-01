Case Bianche di via Salomone, presentato il piano di manutenzione straordinaria

Bassi: molto soddisfatti, frutto impegno Municipio 4

Milano 19 Gennaio – “Stiamo cambiando volto alla case Bianche di via Salomone, che infatti fra non molto avranno anche un altro colore, oltre a venire migliorate con tanti importanti interventi di recupero”. Lo affermano il Presidente del Municipio 4 Paolo Guido Bassi (Lega Nord) e il Presidente del Consiglio di Municipio 4 Oscar Strano (FI) al termine del tavolo di lavoro del Municipio 4 sulle Case Bianche di via Salomone, che si è riunito oggi, alla presenza di funzionari di Aler, Regione Lombardia, Comune di Milano e nel corso del quale è stato illustrato il piano di manutenzione straordinaria, che fra le altre cose prevede: Rifacimento delle facciate; coperture integrali; pavimentazione sotto i portici; intervento sui piloty per risolvere il problema del freddo al primi piani; sostituzione di 17 ascensori su 20; messa in sicurezza degli impianti elettrici delle parti comuni; installazione dei boyler elettrici in tutti i monolocali (150 appartamenti). La gara per aggiudicare i lavori partirà a fine febbraio 2018.

“Siamo molto soddisfatti – dichiarano Bassi e Strano – di questo che già oggi è un risultato ‘storico’, frutto anche del forte impegno impresso dal Municipio sin dalla vittoria del centrodestra nel 2016 per arrivare ad accendere un riflettore sulla situazione di questo comprensorio popolare. Stiamo dando la dimostrazione che fare qualcosa di utile era possibile e ci stiamo riuscendo in maniera concreta”.