Euronics: tutte le assunzioni in corso

Milano 19 Gennaio – Euronics Italia, gruppo leader nella distribuzione di elettrodomestici ed elettronica di consumo, nasce nel 1999 come evoluzione dello storico marchio GET, costituito nel 1972 da un importante gruppo di rivenditori del settore. Oggi Euronics è un’organizzazione che trae energia dalla spinta imprenditoriale di 25 soci forti di tradizione, esperienza e competenza. Con la sua Rete di Punti Vendita Euronics Italia assicura una copertura capillare del territorio nazionale con circa 280 punti vendita e 5mila dipendenti. Sul proprio sito web sono sempre presenti annunci per posizioni aperte nei vari punti vendita. Le figure professionali presenti in Euronics sono: addetti alle vendite, addetti alle casse, addetti al magazzino e direttore di punto vendita. Queste le specifiche delle varie figure: … continua