Milan, buona la prima del 2018. 70′ minuti di luce, 20′ minuti di buio.

Milano 7 Gennaio – Gattuso temeva che i suoi pensassero già alle valige per le vacanze, vista la sosta che terrà ferma la serie A per due settimane. Invece i giocatori gli dimostrano da subito di essere concentrati solo sulla partita. Infatti a Crotone avranno dovuto fare scorte di paracetamolo per smaltire la febbre che Suso e compagni hanno fatto salire ai giocatori calabresi.

Per 70′ minuti si gioca a una porta sola, quella del Crotone. Il Milan pressa, corre, ringhia e crea tantissimo, crea così tanto da rendere quasi inspiegabile il punteggio che vede un solo gol segnato, problema su cui si dovrà lavorare perché una squadra che crea più di venti occasioni ha l’obbligo di segnare di più, anche per non tenere aperte fino alla fine partite a senso unico come questa.

Nel primo tempo e nella prima metà della ripresa si vede a tratti anche un bel calcio, propositivo e dinamico, in cui la palla viene mossa velocemente e i giocatori non hanno paura di prendersi le responsabilità. Su tutti Calhanoglu, che copre di zucchero ogni giocata tutte le volte che si accende, esce fuori la sua qualità e di conseguenza fa uscire anche quella dei compagni, rimane però il problema del finalizzare, a dire il vero anche per via di qualche prodigioso intervento del portiere del Crotone Cordaz.

Arriva il primo gol in rossonero di Bonucci, un gol di cui aveva proprio bisogno e che arriva in un momento importante, per lui e per la squadra, perché i segnali di ripresa sono sempre più lampanti e quando le cose girano bene tutto prende il verso giusto.

A metà secondo tempo, annullato il 2-0 di Kessie col VAR, il Milan si eclissa, arretra e rischia di rovinare quanto di buono fatto fino a quel momento, segna di nuovo con Kalinic ma l’arbitro Maresca annulla ancora, stavolta con ancora più dubbi di prima. Alla fine dei sette contestati minuti di recupero il Milan tiene il risultato e va in vacanza con i tre punti strameritati.

Racconto e analisi tattica.

Il Milan col solito 4-3-3, porta un pressing asfissiante che non lascia respiro ai calabresi, l’aggressività in mezzo al campo permette la riconquista veloce del pallone e da questa situazione il Diavolo costruisce la maggior parte delle occasioni nel primo tempo.

L’intesa tra Suso e Kessie sembra sempre più collaudata e la catena di destra formata anche da Calabria, crea parecchi pericoli, con i tre che si alternano al cross dal fondo.

Anche la catena di sinistra finalmente funziona in maniera simile, Bonaventura e Calhanoglu devono ancora oleare qualche meccanismo ma la strada per l’intesa è quella giusta e si riaffaccia in avanti anche Rodriguez con qualche traversone velenoso dei suoi.

Cutrone rimane forse troppo schiacciato tra i centrali calabresi e non riesce quasi mai a pungere, buone alcune sponde che mandano al tiro Biglia e compagni, Cordaz però è sempre presente, soprattutto quando devia sul palo il solito mancino di Suso.

Il Milan sembra una marea quando attacca, porta molti uomini in avanti e il Crotone non riesce a contrastare le avanzate rossonere.

I calabresi nel primo tempo non superano praticamente mai la metà campo, dove Bonucci e Romagnoli posizionati molto alti recuperano ogni lancio con l’aiuto di Kessie e Biglia. Le occasioni prodotte dal Diavolo dovrebbero portare ad almeno due o tre gol, invece il primo tempo si chiude a reti bianche, con il Milan a tratti anche bello e divertente da vedere.

Nella ripresa l’assedio rossonero continua, arriva il gol di Bonucci, fortunoso, Cordaz gli respinge sulla schiena il calcio d’angolo di Calhanoglu e il rimpallo fa finire la palla in rete. I rossoneri continuano ad attaccare, Cordaz continua con i miracoli e poi arriva il gol di forza di Kessie, ancora da calcio d’angolo, che si libera dalla marcatura e scarica alle spalle di Cordaz. L’arbitro Maresca riguarda le immagini al VAR e decide che la forza usata dall’Ivoriano è troppa, rete annullata.