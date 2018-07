Flashbook – Letture a Ciel sereno 2018

Flashbook – Letture a Ciel sereno torna per il settimo anno consecutivo: il flashmob dedicato alla letteratura per l’infanzia intratterrà ancora una volta tanti piccoli e futuri lettori.

Dal 1 al 31 luglio 2018 si susseguiranno, in tutta Italia, una serie di incontri-lampo dedicati alla lettura dal basso. Ad animare anche quest’anno le letture ad alta voce organizzate nelle piazze, nei parchi, nelle librerie, nelle spiagge, nelle biblioteche della Penisola, tantissimi lettori volontari che aderiscono con entusiasmo all’iniziativa.

Flashbook – Letture a ciel sereno è un’iniziativa nata sul web nel 2012 da un’idea di Renata Guizzetti, (all’epoca presidente dell’Associazione Mami – Mamme a Milano), Federica Pizzi di ‘Libri e Marmellata’ e Angela Articoni del gruppo e pagina facebook, ‘Letteratura per l’Infanzia’. Da allora, nel periodo di luglio e per un mese intero: educatori, bibliotecari, librai, genitori e chiunque abbia la passione della lettura si mettono a disposizione dei più piccoli, per leggere loro fiabe e racconti ad alta voce.

L’iniziativa è nata per promuovere non solo la lettura ad alta voce, ma anche i libri di qualità dedicati ai più piccoli.

Come ogni anno, infatti, Flashbook mette a disposizione una bibliografia attenta e selezionata da esperti del settore.

Per l’edizione 2018 sono in tutto 124 i titoli a cui il lettore volontario può attingere per organizzare la propria lettura.

Tra i testi, grandi classici come, ‘Prosciutto e uova verdi‘ o ‘ Piccolo blu e piccolo giallo’, e 36 novità tra cui: ‘Una strada per Rita’. Chi vuole organizzare una lettura ad alta voce non dovrà fare altro che scegliere almeno uno tra i libri proposti nella bibliografia (http://bit.ly/Flashbook_bibliografia_2018), iscriversi a Flashbook tramite il form

(http://bit.ly/Flashbook_form_2018) e indicare luogo e data dell’evento.

Ai lettori volontari verrà fornito materiale promozionale gratuitamente, e ogni flashbook verrà promosso sulla pagina Facebook della manifestazione (https://www.facebook.com/flashbook.italia/) e sull’account Twitter dell’iniziativa (https://twitter.com/Flashbook_lta), oltre che tramite l’ufficio stampa di Flashbook. Ogni lettura sarà raccontata con foto e resoconti dei nostri volontari.

‘È bello leggere sempre e comunque’, questo il motto che da 7 anni accompagna l’iniziativa che ha raggiunto più di 12 mila iscritti, con Flashbook organizzati non solo in Italia, ma anche all’estero. Londra, Amsterdam, Pittsburgh sono solo alcuni dei luoghi fuori dal Belpaese che hanno ospitato l’iniziativa grazie ai lettori che ci seguono numerosi anche fuori dalla Penisola.

Partecipare a Flashbook vuol dire anche avere la possibilità di vincere decine di bei libri offerti dalle numerose case editrici che sostengono l’iniziativa. I lettori volontari che aderiranno all’evento potranno essere estratti per vincere uno dei cestini messi in palio da Flashbook letture a ciel sereno, per questo 2018 saranno più di 100 i titoli destinati a chi prenderà parte al flashmob e verrà sorteggiato.

Non resta che cominciare a leggere: ci attende un’altra estate ricca di libri e letture insieme a Flashbook e tanti appassionati volontari.

Per ulteriori informazioni:

Ufficio stampa Flashbook – letture a ciel sereno

Email: ufficiostampa.flashbook@gmail.com

Telefono : 3283293034 – 339689619