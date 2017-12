Milano 22 dicembre – Grosso successo ieri alla Palazzina liberty..Il Recital Lirico “passioni di belcanto” ha fatto il tutto esaurito! Pubblico entusiasta dei pezzi lirici, della bravura e professionalità degli artisti, dal m. Masella, al pianista Mascherpa. Il trio dei cantanti lirici (Luca Bodini, tenore – Elisa Maffi, soprano – Yoko Takada, soprano) ha davvero spaccato.. in sala si poteva “toccare” l’emozione durante le esibizioni. Il Municipio 4, con Rosa Pozzani (v. Presidente del Consiglio) e l’associazione benefica Sant’Eufemia hanno avuto capacità e intuito nel mettere insieme spettacolo e gioia per la cittadinanza in occasione degli auguri per le imminenti festività natalizie. Da sottolineare la presenza dell’assessore al Welfare Giulio Gallera presente ed applaudito dopo i suoi saluti istituzionali.