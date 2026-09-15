Ricette sanitarie Lombardia: dal 15 settembre cambiano i tempi di prenotazione per la priorità U e B

Cambiano, dal 15 settembre, in Lombardia i termini di validità delle ricette del Servizio Sanitario Regionale per le prime visite specialistiche e gli esami diagnostici di primo accesso. Le nuove disposizioni riguardano le prescrizioni alle quali il medico ha attribuito una classe di priorità U (Urgente) o B (Breve). Lo riferisce la Regione. A seguito di indicazioni nazionali, la validità delle ricette è stata uniformata a 180 giorni. Questo – spiega Palazzo Lombardia – ha determinato che una prescrizione indicata dal medico come urgenteSanità, Regione: da 15 settembre modifica validità ricette priorità ‘U’ e ‘B’, con un tempo massimo di erogazione di 3 giorni, potesse essere utilizzata per prenotare anche a distanza di mesi, quando nel frattempo la situazione clinica del paziente può essere cambiata e la prestazione richiesta non essere più appropriata. Per ricondurre quindi la validità della prescrizione all’appropriatezza clinica e alla priorità indicata dal medico, sono stati individuati nuovi termini entro cui effettuare la prenotazione: 10 giorni per le ricette U e 30 giorni per le ricette B. In particolare, le ricette emesse a partire dal 15 settembre con: priorità U – Urgente, dovranno essere prenotate il prima possibile e comunque entro 10 giorni dalla data di prescrizione; priorità B – Breve, dovranno essere prenotate il prima possibile e comunque entro 30 giorni dalla data di prescrizione. Per le altre classi di priorità, D (Differibile) e P (Programmabile), resta confermata la validità di 180 giorni dalla data di prescrizione. La modifica riguarda il termine entro il quale deve essere effettuata la prenotazione e non il termine entro il quale la prestazione deve essere materialmente erogata. Le prestazioni possono essere prenotate attraverso: PrenotaSalute e Fascicolo Sanitario Elettronico; le app regionali Salutile Prenotazioni e Fascicolo Sanitario; il Contact Center Regionale, al numero 800.638638 da rete fissa e 02.999599 da rete mobile; i Cup delle strutture sanitarie; la rete delle farmacie.

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