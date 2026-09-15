Milano torna a trasformarsi nella capitale italiana della cosmetica con il consueto appuntamento della Milano Beauty Week. La città si anima con un percorso diffuso fatto di installazioni interattive, bus trasformati in campus, edicole tematiche, set cinematografici e veri e propri hotel dedicati al trucco e alla cura della pelle.

Oltre a scoprire i trend più virali e a beneficiare di consulenze dermatologiche e di styling gratuite, i visitatori possono collezionare gadget, travel size e kit di prodotti in omaggio. Di seguito la guida completa, tappa per tappa, per orientarsi tra i principali spazi esperienziali del centro cittadino.

Piazza Gae Aulenti e corso Garibaldi: campus, sieri biotech e haircare

Clinique Campus (piazza Gae Aulenti & piazza San Marco): Un iconico bus a due piani diventa un campus universitario della bellezza. In programma consulenze one-to-one con beauty coach, masterclass e challenge per vincere gadget e campioni delle linee Smart Clinical Repair e High-Fi Mascara . Dove e quando: Piazza Gae Aulenti (17-18 settembre); Piazza San Marco (19-20 settembre). Accesso libero o su prenotazione Instagram.

L’Oréal Paris (piazza XXV Aprile): Spazio immersivo dedicato al lancio del siero Revitalift Filler HA + PDRN . Offre analisi della pelle gratuite con tecnologia d’avanguardia, dimostrazioni biotech live, uno skin booster bar con drink tematici e una gift bag con campioni omaggio a fine percorso. Dove e quando: Piazza XXV Aprile (16-20 settembre).

Fanola (corso Garibaldi 73): Tre giornate interamente dedicate allo styling dei capelli. Include trattamenti Diamond Shine (su prenotazione), ritocchi express dello styling ( Shine Retouch ), ruota della fortuna per vincere kit di prodotti, borse olografiche e scrunchie. Dove e quando: Corso Garibaldi 73 (17-19 settembre).



Brera, San Babila e Castello: edicole tematiche, sorbetti e prodotti gratis

Edicola Deborah Milano (via Brera – Civic Accademia): L’edicola si tinge di rosso per il rilancio del rossetto Milano Red Mat , offrendo sessioni di prova trucco e attività d’engagement. Dove e quando: Via Brera (16-20 settembre).

Edicola Bottega Verde (piazza San Babila): Un angolo di natura toscana nel centro di Milano per presentare la linea Saponaria . Tutti i visitatori ricevono in regalo una tote bag con una selezione di campioni omaggio. Dove e quando: Piazza San Babila (17-20 settembre).

Garnier Vitamin C Bar (piazza Castello): Hub dedicato alla cosmetica naturale e tecnologica. Offre analisi della pelle gratuite, assaggi di sorbetto al limone ispirati alla nuova Crema Sorbetto Fresh & Bright e sample con gadget esclusivi. Dove e quando: Piazza Castello (16-20 settembre).



Via Meravigli e piazza Mercanti: nutrizione, styling e regali

Beauty Goat Bar Girau (via Meravigli – Wonder Event Space): Un percorso di edutainment sul latte di capra come superfood per la bellezza. Tra degustazioni di yogurt e kefir, i partecipanti affrontano quiz e labirinti interattivi per sbloccare le Goat Pearl e ricevere in regalo uno specchietto brandizzato. Dove e quando: Via Meravigli (16-20 settembre).

Alama Professional (piazza Mercanti): Il Beauty Cube del brand offre consulenze di styling su misura. Lasciando un messaggio sul wall dedicato e seguendo il profilo Instagram ufficiale, si riceve in omaggio un prodotto della linea Anti Frizz & Gloss e la possibilità di aggiudicarsi un flacone di Cristalli Liquidi in edizione limitata. Dove e quando: Piazza Mercanti (18-20 settembre).



Piazza Duomo e area San Babila: grandi marchi e set cinematografici

Giorgio Armani (piazza Duomo – La Rinascente): Un set cinematografico con glam cam e red carpet dedicato alla nuova fragranza maschile I WILL . I visitatori possono vivere un percoso olfattivo guidato e registrarsi per l’esperienza completa. Dove e quando: Piazza Duomo (16-20 settembre).

Vichy (piazza San Babila): Spazio focalizzato sull’approccio “IN&OUT” contro i segni del tempo, combinando il siero Liftactiv Collagen 16 con il nuovo integratore alimentare a base di collagene. Dove e when: Piazza San Babila (16-20 settembre).

Color Wow (piazza San Babila): Anteprima mondiale della tecnologia polimerica del nuovo Dream Coat , con dimostrazioni dal vivo per ottenere l’effetto glass hair e scudare i capelli dall’umidità. Dove e quando: Piazza San Babila (16-20 settembre).

NYX Professional Makeup (piazza San Babila): Un pop-up in stile American Diner dove usufruire di ritocchi make-up gratuiti realizzati da truccatori professionisti. Dove e quando: Piazza San Babila (16-20 settembre).

Hub Lancôme, Mugler e YSL Beauty (piazza San Babila): Galleria d’arte interattiva e sala giochi arcade anni ’90 ( Refill Room ) per promuovere il riutilizzo dei flaconi con il progetto #JoinTheRefillMovement . Dove e quando: Piazza San Babila (16-20 settembre).



Cordusio, via Senato e gli appuntamenti itineranti

BioNike The Color Atelier (piazza Cordusio 2 – Giardino Cordusio): Spazio artistico dedicato al trucco della linea Defence Color . Attraverso tre stazioni interattive (fondotinta, rossetti e mascara) è possibile ricevere consulenze personalizzate e partecipare a giochi per vincere prodotti della linea. Dove e quando: Piazza Cordusio 2 (19-20 settembre).

Yves Rocher Cargo Bike (Itinerante): Una cargo bike floreale attraversa le vie del centro. Mettendosi alla prova con un quiz botanico sugli ingredienti naturali si possono scoprire i segreti per la cura dei capelli e ritirare una sorpresa omaggio. Dove e quando: Vie del centro storico (17-19 settembre).

Shaka Beauty Hotel (via Senato 14): OVS trasforma una location di via Senato in un hotel della bellezza. Tra room tematiche animate da brand virali (come Cosrx, TirTir, Medicube, Catrice, Essence e Pixi), i visitatori accedono a masterclass, trattamenti skincare e collezionano beauty rewards esclusivi. Dove e quando: Via Senato 14 (16-20 settembre).

