Morte Emma Bonino, presidente Fontana: protagonista delle battaglie civili, idee lontane ma mai venuto meno il rispetto

“La scomparsa di Emma Bonino lascia un vuoto nella politica italiana e nella storia delle battaglie civili del nostro Paese”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ricordando Emma Bonino.

“È stata una protagonista della vita pubblica italiana per oltre cinquant’anni – ha aggiunto – impegnandosi in battaglie che hanno segnato profondamente il dibattito sui diritti e sulle libertà individuali. Un impegno portato avanti con grande determinazione anche sulla scena internazionale, nella difesa dei diritti umani e della dignità delle persone”.

“Abbiamo avuto posizioni politiche molto diverse – ha continuato – ma non è mai venuto meno il rispetto per la persona e per il suo impegno. Ed è proprio questo, a mio avviso, il sale della democrazia: poter avere idee differenti, anche lontane, e continuare a riconoscere nell’altro un interlocutore e un avversario politico, mai un nemico”.

“Alla sua famiglia – ha concluso Fontana – rivolgo le mie più sentite condoglianze e anche al Partito Radicale, a +Europa e a tutti coloro che le sono stati amici la mia sincera vicinanza”.