Il centrodestra guarda al 2027: Forza Italia lancia la candidatura di Matteo Perego a sindaco di Milano

La corsa alla successione per la guida del capoluogo lombardo entra nel vivo con una mossa ufficiale che punta a smuovere il quadro politico del centrodestra. Con una nota diffusa sui canali social della coordinazione cittadina, Forza Italia ha formalizzato la volontà di proporre Matteo Perego di Cremnago agli alleati di coalizione — Fratelli d’Italia, Lega e Noi Moderati — per la corsa a sindaco di Milano nel 2027. L’annuncio è accompagnato da un’immagine che ritrae il diretto interessato insieme alla segretaria cittadina azzurra Cristina Rossello.

Chi è Matteo Perego di Cremnago

Perego, 44 anni, nome sostanzialmente sconosciuto alla politica milanese, attualmente è sottosegretario alla Difesa nel Governo Meloni, eletto in Parlamento con FI alle Politiche del 2018 ma non rieletto alle elezioni del 2022. Laureato in Filosofia alla Statale di Milano, due executive master in marketing e corporate finance presso la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi, è sposato e ha tre figli ed è, fra l’altro, amico di Luigi Berlusconi, figlio dell’ex premier e fondatore di FI Silvio Berlusconi.

Quanto agli altri partiti, si racconta di una stima nei suoi confronti da parte dei due cofondatori di FdI, la premier Giorgia Meloni e il ministro della Difesa Guido Crosetto, il primo, qualche mese fa, a tirar fuori il suo nome per le elezioni milanesi.

Le dichiarazioni dei vertici di Forza Italia

Sulla proposta si è espressa direttamente la coordinatrice cittadina di Forza Italia, l’onorevole Cristina Rossello: “Matteo Perego è un buon profilo come sindaco di Milano. La nostra è una squadra capace, motivatissima e organizzatissima, pronta a correre per lui e con lui, con grande entusiasmo.”

A delineare il valore politico e amministrativo della scelta è intervenuta la presidente dei senatori di Forza Italia Stefania Craxi: “Matteo Perego rappresenta una sintesi rara e preziosa tra esperienza istituzionale e capacità di interpretare il cambiamento. È un profilo che unisce competenza, visione e rinnovamento: qualità indispensabili per costruire l’alternativa credibile di cui Milano ha bisogno”.

“È un nome di livello che offriamo agli alleati del centrodestra, espressione di una nuova classe dirigente, profondamente radicata nella realtà milanese e, al tempo stesso, capace di confrontarsi con le grandi sfide nazionali e internazionali – prosegue -. Milanese e autentico conoscitore della sua città, delle sue energie produttive, del mondo delle professioni, dell’impresa e dell’innovazione, Perego può interpretare pienamente quella vocazione dinamica, aperta e internazionale che ha sempre fatto di Milano il motore dello sviluppo italiano. La sua esperienza parlamentare e di Governo si accompagna a una sensibilità concreta verso i bisogni dei quartieri, della classe media, dei giovani e delle famiglie milanesi. Può rappresentare una guida capace di riaccendere ambizione e fiducia, affrontando e superando una stagione segnata da troppe questioni ancora irrisolte: dalla sicurezza al costo della casa, dalle periferie alla mobilità. Aggiungo che la sua candidatura può rappresentare un punto d’incontro tra il patrimonio civico e moderato della città e la necessità di aprire una nuova fase di crescita, attrattività e coesione sociale. Il valore aggiunto di questa candidatura sta proprio nella capacità di coniugare novità ed esperienza, radicamento territoriale e visione strategica, dando vita a un progetto in grado di coinvolgere non solo le forze politiche del centrodestra, ma anche quel vasto mondo civico, professionale e imprenditoriale che vuole tornare protagonista del futuro di Milano”.

Lo stesso vice premier Antonio Tajani ha ufficializzato la proposta di Matteo Perego come candidato sindaco di Milano, definendolo un manager milanese giovane ma con una solida esperienza politica. Il segretario azzurro ha sottolineato che la città ha bisogno di un cambio di passo su sicurezza, ambiente ed economia, riallacciandosi alle radici milanesi di Forza Italia. Tajani ha infine chiarito che la candidatura viene avanzata senza imposizioni, con l’obiettivo di trovare una sintesi condivisa con gli alleati di centrodestra.

L’ipotesi raccoglie anche il parere favorevole dell’europarlamentare e presidente della Consulta nazionale del partito Letizia Moratti, già sindaca di Milano: «Condivido pienamente le parole del nostro segretario Antonio Tajani. Matteo Perego è un profilo forte e credibile. E’ milanese, conosce profondamente la città e il suo tessuto economico e sociale, e ha maturato importanti esperienze nel mondo dell’impresa, in Parlamento e al Governo. Ha competenza, capacità e quella cultura liberale e moderata che appartiene alla migliore storia civica di Milano».

«A fianco del candidato viene il progetto, Perego ha certamente le qualità per interpretare una nuova ambizione per Milano e per aggregare, oltre alle forze politiche del centrodestra, le tante energie civiche, imprenditoriali e professionali della città. Se la coalizione convergerà sul suo nome, avrà il mio convinto sostegno», conclude Moratti.